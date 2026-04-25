Ápex en Netflix: quién es quién en la película con Charlize Theron y Taron Egerton

La apuesta de Netflix por el cine de alto impacto suma un nuevo título con Ápex, una producción que coloca a Charlize Theron y Taron Egerton en un intenso duelo de supervivencia en medio de la naturaleza australiana. Con una mezcla de acción, suspenso y tensión psicológica, la cinta apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados del streaming en 2026.

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Filmada en Australia, la película propone una historia donde el entorno salvaje es tan peligroso como quienes lo habitan, elevando la sensación de amenaza en cada secuencia.

¿De qué trata Ápex?

En Ápex, Charlize Theron interpreta a una mujer que pone a prueba sus límites físicos y mentales en una expedición extrema. Lo que inicia como un reto personal cambia de rumbo cuando se cruza con un desconocido que se convierte en una amenaza mortal.

Ese personaje, interpretado por Taron Egerton, detona una persecución marcada por el instinto de supervivencia en un juego de depredador y presa donde escapar parece imposible.

La cinta apuesta por una narrativa realista, con un tono de permanente tensión que evita la fantasía para construir un thriller anclado en el peligro inmediato.

Quién es quién en el reparto de Ápex

El filme reúne a un elenco encabezado por figuras de peso en Hollywood:

Charlize Theron como la protagonista de esta lucha por sobrevivir.

como la protagonista de esta lucha por sobrevivir. Taron Egerton como el misterioso antagonista que desata el conflicto.

como el misterioso antagonista que desata el conflicto. Eric Bana, quien completa el elenco principal en un papel clave dentro de la historia.

La dirección corre a cargo de Baltasar Kormákur, reconocido por proyectos ligados a la supervivencia y la acción, mientras el guion fue desarrollado por Jeremy Robbins.

Producción con sello de alto impacto

Detrás de la película están Chernin Entertainment, Ian Bryce Productions, Secret Menu y RVK Studios, con la propia Charlize Theron involucrada también como productora, reforzando su peso creativo en el proyecto.

La combinación de grandes estrellas, escenarios naturales y una trama de alto riesgo coloca a Ápex como una de las grandes apuestas de acción del año.

Cuándo se estrena Ápex en Netflix

Ápex llega al catálogo global de Netflix el 24 de abril de 2026, disponible exclusivamente en la plataforma.

Con su mezcla de supervivencia, suspenso y confrontación psicológica, la película busca seguir la ruta de otros éxitos del género en streaming y posicionarse como uno de los thrillers más fuertes del año.