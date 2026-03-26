Aprueban diputados iniciativa de la presidenta en varias materias

Se avalaron la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y otras reformas legales

En una larga sesión, antes del puente de Semana Santa, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves cuatro iniciativas clave: las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de derechos de trabajadores, artistas e intérpretes.

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En el caso de la reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, explicó que regula un elemento clave del sistema tributario: la garantía del interés fiscal, es decir, el mecanismo mediante el cual el Estado asegura el cobro de créditos fiscales y permite a los contribuyentes defenderse ante controversias.

Además, también se aprobó la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, cuyo objetivo es impulsar la inversión en infraestructura mediante esquemas que integren recursos públicos y privados.

También se dio luz verde a la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que busca agilizar la justicia administrativa, estableciendo plazos máximos de seis meses en juicios sumarios, promoviendo la justicia en línea y ajustando los recursos de impugnación y revisión fiscal.

Finalmente, los cambios a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor buscan adaptar el marco legal al uso de inteligencia artificial, así como proteger los derechos de trabajadores, artistas y dobladores frente al uso no autorizado de sus voces e interpretaciones mediante IA.