Camila en crisis: Samo rompe el silencio y exige disculpa a Mario Domm

amo respondió a Mario Domm tras las declaraciones en un concierto de Camila y reveló conflictos internos dentro de la agrupación.

La agrupación Camila atraviesa un momento de tensión luego de que Samo respondiera públicamente a las declaraciones de Mario Domm durante un concierto en Irapuato.

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El conflicto surgió tras la ausencia de Samo en la presentación de la banda en la Feria de las Fresas de Irapuato, lo que desató comentarios en pleno escenario.

El comentario que desató la controversia

Durante el show, Mario Domm se dirigió al público con una frase que generó reacción inmediata: “Camila somos tres”, cuestionando la ausencia de su compañero.

El momento se volvió más tenso cuando el cantante aseguró que no era la primera vez que ocurría una situación similar y expresó su molestia ante los asistentes, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Samo exige disculpa y revela lo que vive en la banda

Tras lo ocurrido, Samo decidió hablar y pedir una disculpa pública, señalando que lo sucedido en el escenario es solo una parte de lo que ha enfrentado dentro del grupo.

El intérprete aseguró que durante años guardó silencio para proteger la imagen de la banda, pero que la exposición pública lo llevó a dar su versión.

Además, lanzó una declaración contundente al afirmar que en diversas ocasiones “se ha sentido violentado”, debido a tensiones internas y conflictos que, según dijo, han sido constantes.

Conflictos internos salen a la luz

El cantante también habló de fricciones y discusiones intensas dentro de Camila, señalando que ha enfrentado momentos complicados en la dinámica del grupo.

Estas declaraciones han cambiado la percepción pública sobre la relación entre los integrantes, dejando ver un ambiente más complejo detrás del éxito musical.

Previo al concierto, Samo había informado que no asistiría por temas relacionados con el management, lo que contrasta con lo dicho por Mario Domm en el escenario.

Esta diferencia de versiones ha generado dudas entre los seguidores, quienes cuestionan qué ocurrió realmente.

Tras la polémica, han surgido especulaciones sobre una posible salida de Samo de la agrupación, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial.

El episodio ha encendido las alarmas entre los fans de Camila, quienes ven en esta situación un posible punto de quiebre para la banda.