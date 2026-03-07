Árbitros mexicanos retornaron a salvo tras estar varados en Medio Oriente

Los árbitros mexicanos César Ramos Palazuelos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, por fin tocaron suelo nacional el sábado por la mañana, tras haber estado varados en Medio Oriente.

Una semana después de que no podían salir de esa zona del mundo, debido al conflicto bélico, los silbantes están a salvo en territorio mexicano.

Los tres estuvieron varados en Doha, capital de Qatar, luego de que cuando intentaron regresar hace ya varios días, su vuelo con destino a Dallas tuvo que regresar debido a que inició la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Se sabe que los tres tuvieron que realizar un trayecto terrestre de siete horas desde Doha hasta Riad en Arabia Saudita, para después tomar un vuelo a Estambul, Turquía, de donde viajaron hasta México.

“Dormíamos con el pasaporte en la mano o con una credencial por si había que hacer algo y estando atentos a las redes sociales del gobierno de Qatar y de la aerolínea y de nuestra embajada”.

“Veías las noticias y todo era negativo, que nadie podía salir, convivíamos con gente de todos lados en el hotel y veías las caras de la gente. Eso fue lo complicado”, dijo César Ramos a su llegada a México.

El árbitro mexicano internacional FIFA, quien es el mejor silbante nacional en la actualidad, agradeció tanto al canciller Juan Ramón de la Fuente por la ayuda en Qatar y en Arabia Saudita, además de al Comisionado de la FMF, Mikel Arriola.

Cabe recordar que César Ramos y los asistentes fueron invitados a dirigir un juego de la liga árabe y al regresar a nuestro país, se desató el conflicto bélico que complicó su regreso a México.