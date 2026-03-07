DOC: quién es quién en el elenco de la serie mexicana que triunfa en Netflix

La serie mexicana DOC llegó a Netflix y rápidamente se posicionó entre lo más visto gracias a su historia médica y a su destacado elenco.

La serie mexicana DOC debutó en Netflix el 4 de marzo de 2026 y en pocos días se convirtió en uno de los títulos más comentados de la plataforma. Este drama hospitalario ha captado la atención del público gracias a su intensa historia y a un reparto integrado por reconocidos actores del cine, la televisión y las series internacionales.

La trama gira en torno al médico Juan Pablo Medina, quien interpreta al doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna de un prestigioso hospital. Después de sufrir un ataque que le provoca una grave lesión cerebral, el protagonista despierta sin recordar los últimos 12 años de su vida, lo que lo obliga a reconstruir su pasado mientras intenta continuar con su carrera médica.

La producción es una adaptación mexicana de la serie italiana Doc – Nelle tue mani, estrenada en 2020. La historia original se inspiró en la experiencia real del médico italiano Pierdante Piccioni, quien tras un accidente de tránsito perdió más de una década de recuerdos, una vivencia que relató en su libro Meno Dodici.

Los protagonistas de la serie DOC

Juan Pablo Medina como Andrés Ferrara

El personaje central es interpretado por Juan Pablo Medina, uno de los actores más conocidos de la televisión mexicana. En la historia da vida al doctor Andrés Ferrara, un brillante especialista cuya vida cambia por completo tras perder su memoria reciente.

El personaje enfrenta una situación paradójica: mantiene su talento como médico, pero ya no recuerda las experiencias ni las decisiones que marcaron su vida personal y profesional.

Gabriela de la Garza como Ximena Franco

La actriz Gabriela de la Garza interpreta a Ximena Franco, directora médica del hospital. Su relación con Ferrara es particularmente compleja, ya que ambos estuvieron casados en el pasado.

Con la pérdida de memoria del protagonista, la dinámica entre los dos cambia por completo, lo que añade tensión emocional a la trama.

Stephanie Cayo

La actriz peruana Stephanie Cayo forma parte del elenco principal interpretando a una médica del hospital que se vuelve una pieza clave dentro del equipo que acompaña al protagonista.

Cayo es conocida por su participación en producciones como Yucatán y Hasta que nos volvamos a encontrar, lo que aporta un perfil internacional a la serie.

Iván Sánchez como Marco Santamaría

El actor español Iván Sánchez, recordado por su participación en La reina del sur, interpreta al doctor Marco Santamaría, uno de los médicos más experimentados del hospital.

Su relación con Ferrara está marcada por rivalidades profesionales y conflictos del pasado, aspectos que el protagonista ya no recuerda debido a su amnesia.

Otros actores del elenco

La serie también cuenta con un amplio reparto que da vida al personal médico y a diversos personajes que rodean al hospital:

Rubén Zamora como Raúl Castillo

como Raúl Castillo Daniel Toro como Darío Corona

como Darío Corona Héctor Kotsifakis como Diego

como Diego Giuseppe Gamba

Vicente Peña como Francisco Guzmán

como Francisco Guzmán Xabiani Ponce de León como Rufino

como Rufino Erick Chapa

José Ramón Barreto como José Ramos

como José Ramos Arath Aquino como Jacobo

como Jacobo Valentina Buzzurro

Macarena García

Martín Saracho

Nicolasa Ortiz Monasterio

Martín Altomaro

Montserrat Marañón

Daniela Schmidt

Natalia Plascencia

Un drama médico con potencial de éxito

El éxito inicial de DOC confirma que los dramas médicos siguen siendo uno de los géneros favoritos del público en las plataformas de streaming. La serie combina casos clínicos intensos, conflictos personales y dilemas éticos, elementos que mantienen al espectador atento a cada episodio.

Además de las historias médicas, la producción profundiza en temas como la memoria, la identidad y las segundas oportunidades, lo que aporta un enfoque emocional a la narrativa.

Con una trama inspirada en hechos reales y un elenco sólido, DOC se perfila como una de las series mexicanas más comentadas de 2026, mientras los espectadores siguen de cerca el camino del doctor Andrés Ferrara para reconstruir la vida que perdió.