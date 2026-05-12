El subsecretario César Yáñez señaló que el objetivo es permitir el ingreso de las Fuerzas Armada; líderes locales estuvieron de acuerdo

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno se comunicó la mañana de este martes, con los líderes de los grupos en conflicto en la zona de Chilapa, Guerrero, “los ardillos” y “los tlacos“, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región.

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Asimismo, informó la Secretaría de Gobernación, Yáñez Centeno les habría solicitado “terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica” para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como a la atención y retiro de las personas heridas en el lugar.

A esta petición, aseguró la dependencia encargada de la política interna del país, “los líderes estuvieron de acuerdo” en su planteamiento de César Yáñez, por lo que se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo.

La dependencia señaló que al lugar también acude la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien -en coordinación con la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como con el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez-, llevarán a cabo recorridos “por las comunidades en conflicto para atender la situación de las familias“.

Se dijo que “el acuerdo es priorizar el diálogo, así como el apoyo a los desplazados y la atención a heridos“.

Indicó que, de acuerdo con información del IMSS Bienestar, son seis las personas lesionadas que reciben asistencia médica en los hospitales de esta institución.