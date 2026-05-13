Acusa que esa entidad se está convirtiendo en la más violenta del país, ante el abandono de la gobernadora

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, dirigente municipal del partido en Villa de Allende, Chihuahua, no puede tratarse como un hecho aislado. Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz.

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“Mientras #Chihuahua se convierte en la entidad más violenta del país, la gobernadora @MaruCampos_G parece más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero que por asumir su responsabilidad con el pueblo. Que en paz descanse nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora Ávalos”, señaló a través de sus redes sociales.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que preside Ariadna Montiel, insistió en que este crimen se da en un estado abandonado por un gobierno que ni siquiera acude de manera regular a las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, coordinadas por el gobierno federal.

Tras expresar su más profunda solidaridad y acompañamiento a la familia, amigas, amigos, y seres queridos de Mora Ávalos, la dirigencia de Morena subrayó que seguirá puntualmente la investigación para que este acto no quede impune.

“En Morena condenamos enérgicamente su asesinato ocurrido en el municipio de Valle de Allende, y exigimos a las autoridades correspondientes una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. Ningún acto de violencia puede quedar impune“, dijo.

Agregó que la maestra Lucía Guadalupe Mora será recordada por su compromiso con las causas sociales, por su convicción en la lucha por la justicia y por su cercanía con la gente. Su voz, trabajo y entrega dejaron huella en su comunidad y en nuestro Movimiento.

“Lo ocurrido representa una agresión que lastima no solo a su familia y compañeras y compañeros de lucha, sino también a todo Chihuahua, una entidad que exige vivir en paz y con garantías de seguridad. No es un hecho aislado. Es el reflejo de un estado abandonado por un gobierno que ni siquiera acude de manera regular a las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, coordinadas por el Gobierno Federal”, insistió en un comunicado oficial.