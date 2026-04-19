Arthur Fils derrota a Andrey Rublev y se corona campeón del Barcelona Open 2026

Arthur Fils ha sabido mantener la calma ante una dramática remontada de Andrey Rublev en la final del Barcelona Open 2026. El joven francés logró apaciguar el frenético repunte del ruso para alzarse con el título en este torneo ATP 500 sobre tierra batida.

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Fils tenía el partido controlado. O al menos eso parecía. El tenista galo de 21 años dominaba la final del Barcelona Open Banc Sabadell con una ventaja de 5-2 en el segundo set. Había ganado el primero con autoridad por 6-2 y estaba a un paso de levantar su primer trofeo de la temporada. Pero Rublev, ese guerrero que nunca se rinde, apareció para recordarle que en el tenis nada termina hasta el último punto.

Una doble falta de Fils, un quiebre inesperado y tres puntos de campeonato desperdiciados. De repente, el partido se volvió un volcán. Rublev ganó cinco puntos consecutivos para empatar 5-5, luego rompió otra vez y se puso 6-5. La historia parecía escrita para una remontada épica. Pero Arthur, con la sangre fría que no tuvo minutos antes, respondió. Rompió el servicio de Rublev, forzó el tie-break y lo dominó con siete puntos seguidos.

El marcador final fue 6-2 y 7-6(2). “Fue terrible”, confesó Fils sobre el cierre del partido. “El final del segundo set fue solo cuestión de lo mental. Jugué bien durante un set y medio, pero cuando tuve que cerrar, empecé a pensar de más. Estoy muy feliz con la forma en que jugué el tie-break”.

El camino hacia el título no fue fácil para el francés. En la primera ronda salvó dos puntos de partido contra Terence Atmane. Luego superó a Brandon Nakashima, dio la sorpresa ante el segundo cabeza de serie Lorenzo Musetti y resistió el empuje del español Rafael Jodar en semifinales. Su campaña en Barcelona fue una montaña rusa de emociones, pero Fils salió victorioso.

Con este triunfo, el francés asciende cuatro lugares hasta el puesto 25 del ranking mundial y se convierte en el número uno de Francia por primera vez desde septiembre de 2025, al desplazar a Arthur Rinderknech. Además, escala al sexto lugar de la Carrera hacia Turín, manteniendo viva la ilusión de clasificar por primera vez a las ATP Finals.

Rublev, por su parte, se quedó con las ganas de su primer título desde Doha 2025, pero se llevó la satisfacción de haber peleado hasta el final en su primera final barcelonesa.

La victoria de Fils tiene un sabor histórico. No es todos los días que un francés levanta el trofeo en el Godó. Había que remontarse 41 años atrás, hasta 1985, cuando Thierry Tulasne logró la hazaña. Ahora, el relevo lo toma un joven de 21 años que regresa de un “infierno”, luego de ocho meses fuera por una fractura por estrés en la espalda.

Desde su regreso en febrero, Fils ha sido constante, al ser finalista en Doha, cuartofinalista en Indian Wells y semifinalista en Miami. “Quiero dar las gracias a mi equipo”, dijo Fils. “Hicimos un trabajo increíble. Ocho meses luchando contra la lesión, pero ahora estamos de vuelta en la pista y hemos ganado el trofeo. Estoy muy feliz por eso”.

El próximo desafío será Roland Garros, donde un francés no gana desde 1983, cuando Yannick Noah tocó el cielo.