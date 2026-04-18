Exatlón México 2026: filtran eliminado del domingo 19 de abril

Una filtración adelanta que una integrante del equipo rojo podría ser eliminada en Exatlón México este domingo 19 de abril.

La tensión crece en Exatlón México 2026 conforme se acerca una nueva eliminación, y ahora una filtración ha encendido las redes al revelar que una integrante del equipo rojo podría abandonar la competencia este domingo 19 de abril.

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Aunque este tipo de información no es oficial, los rumores han generado gran expectativa entre los seguidores del reality, quienes esperan una jornada decisiva en el Duelo de Eliminación.

De acuerdo con versiones que circulan en redes y sitios especializados, la eliminación estaría entre Karol Rojas y Katia, dos competidoras que enfrentarían uno de los momentos más críticos de la temporada.

Sin embargo, los spoilers apuntan a que Karol Rojas sería quien finalmente dejaría el programa, lo que marcaría la salida de una figura importante del equipo rojo.

La posible salida de una atleta clave podría impactar directamente en el rendimiento del equipo rojo, que ha vivido semanas intensas en la competencia.

En esta etapa del reality, cada duelo es determinante, ya que los participantes enfrentan circuitos de alta exigencia física y mental, donde el margen de error es mínimo.

El resultado se confirmará en televisión

Pese a la fuerza de las filtraciones, la producción no ha confirmado ningún resultado, por lo que será hasta la transmisión oficial cuando se conozca quién es la eliminada.