Asaltan caravana de autos clásicos en autopista Puebla-Orizaba: desaparecen vehículos

Una caravana de autos clásicos Ford Modelo A fue asaltada en la autopista Puebla-Orizaba cuando regresaba a la Ciudad de México.

Una caravana de vehículos antiguos fue víctima de la delincuencia mientras circulaba por la autopista Puebla-Orizaba, en un hecho que ha generado preocupación entre coleccionistas y automovilistas. Los autos, de gran valor histórico, tenían como destino la Ciudad de México, pero no lograron llegar tras el ataque.

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Se trata de unidades Ford Modelo A, consideradas piezas emblemáticas del automovilismo, que habían participado recientemente en un encuentro nacional e internacional.

Pierden contacto tras circular por zona de riesgo

De acuerdo con los primeros reportes, la comunicación con la caravana se perdió en un tramo identificado como zona de alta incidencia de asaltos y retenes falsos. Desde ese momento, se desconoce el paradero de al menos siete vehículos.

Los autos regresaban de un evento realizado en Cozumel, donde participaron en el 7º Encuentro Nacional y 3º Encuentro Latinoamericano de Ford Modelo A.

🚨 ¡URGENTE! AYUDA PARA LOCALIZAR CARAVANA DESAPARECIDA 🚨



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El pasado fin de semana se llevó a cabo el 7° Encuentro Nacional Ford Modelo A.



Al regresar del evento, se perdió contacto con una caravana de… pic.twitter.com/LXMCuiXd05 — Franky Mostro (@frankymostro) March 21, 2026

Conductor fue localizado, pero siguen sin pistas de los autos

Tras el incidente, el conductor de la caravana fue encontrado y habría sido quien dio aviso sobre el asalto. Sin embargo, hasta ahora no hay información clara sobre el destino de los vehículos robados.

La falta de datos ha complicado las labores para ubicar las unidades, lo que mantiene en alerta a los propietarios y organizadores.

Piden apoyo para localizar los vehículos

Ante la incertidumbre, los responsables del convoy solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar los autos, ya que su diseño clásico los hace fácilmente reconocibles.

Se espera que con la difusión del caso se logre obtener información que permita dar con su paradero, mientras crece la preocupación por la seguridad en este tramo carretero.

Preocupación por la seguridad en carreteras

Este caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de circular por ciertas vialidades del país, donde se han reportado asaltos y operativos falsos. Automovilistas y transportistas han insistido en reforzar la vigilancia para evitar este tipo de delitos.