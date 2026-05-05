Aseguramiento de fauna exhibe redes de tráfico ilegal; el PVEM exige reforzar operativos

La senadora Maki Ortiz Domínguez plantea revisar permisos y fortalecer acciones de inspección y sanción ante la amenaza a la biodiversidad

El aseguramiento de 44 ejemplares de fauna silvestre en febrero pasado revela la magnitud del tráfico ilegal de especies en México y la necesidad de reforzar acciones para contenerlo, por lo que la senadora por el Partido Verde Ecologista de México, Maki Ortiz Domínguez, exigió fortalecer operativos y frenar este delito ambiental en todo el país.

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La legisladora señaló que los hechos recientes evidencian la operación de redes que ponen en riesgo la biodiversidad, como el hallazgo de ejemplares en un predio turístico en Aguascalientes y el decomiso de 11 loros frente blanca que pretendían ser trasladados a Estados Unidos, información confirmada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Advirtió que estos casos evidencian una amenaza directa contra la biodiversidad, el bienestar animal y el cumplimiento de la legislación ambiental.

Por lo anterior, planteó revisar con rigor los permisos, los planes de manejo, las condiciones de confinamiento, las medidas de seguridad y la acreditación de la procedencia legal de los ejemplares.

Ortiz Domínguez presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales, estatales y de seguridad a reforzar de inmediato las acciones contra el tráfico ilegal de fauna silvestre. Propuso exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República y a autoridades estatales a fortalecer las labores de inspección, aseguramientos precautorios, clausuras, investigaciones penales, rescate de ejemplares y capacitación especializada, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional frente a este delito.

Detalló que entre los animales asegurados se encontraban cinco jaguares, dos papiones, dos cebras, tres lémures, tres macacos, un capibara, dos linces, un puma y tres avestruces, además de otros ejemplares.

Indicó que México forma parte de los países megadiversos y concentra una proporción significativa de especies a nivel mundial, lo que implica una responsabilidad estratégica en su conservación.

Dijo que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el país integra el grupo de 17 naciones que concentran cerca del 70 por ciento de la diversidad global, con mil 124 especies de aves, además de una amplia variedad de mamíferos, reptiles y anfibios.

También señaló la persistencia de mercados ilegales de menor escala, como la venta de colibríes disecados utilizados como amuletos, práctica que continúa pese a campañas para desalentarla y que afecta procesos ecológicos como la polinización y la reproducción de diversas especies.

Agregó que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico ilegal de vida silvestre constituye una economía ilícita compleja con presencia en 162 países y con impacto en alrededor de 4 mil especies.