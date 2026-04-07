Así construye valor la IA

La inteligencia artificial redefine la economía al generar crecimiento y concentración de riqueza, planteando el reto de distribuir sus beneficios de forma equitativa

La inteligencia artificial ya cambió la forma en que funciona la economía. Para entenderlo de forma sencilla: es como una nueva base sobre la que se construye todo el valor de la sociedad. Así como la electricidad permitió fábricas, ciudades y electrodomésticos, la inteligencia artificial permite nuevas formas de trabajar, producir y tomar decisiones.

Esto lleva a una pregunta clave: si esta tecnología produce y crea valor, ¿quién se queda con esa ganancia y cómo se reparte? No es una pregunta menor, porque la respuesta define quién es beneficiario y quién queda atrás en esta transformación económica y social.

En ese sentido, el documento Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First, publicado por OpenAI, parte de esa idea.

Explica que la inteligencia artificial funciona como una infraestructura que impacta toda la economía. Esto significa que su regulación y uso afectan directamente la vida de las personas, no sólo la de quienes trabajan en tecnología.

Para entender mejor lo que está pasando, hay que ver dos fuerzas que avanzan al mismo tiempo y que definen el rumbo de este cambio.

La primera es el crecimiento. La inteligencia artificial permite hacer muchas cosas más rápido y a menor costo. Ayuda a investigar nuevas medicinas, mejora procesos en empresas y facilita tareas que antes tomaban horas o días.

En términos simples, hace que la economía produzca más con menos esfuerzo humano directo.

La segunda es la concentración. Las empresas que controlan los sistemas, los datos y la capacidad de cómputo acumulan una gran parte de ese valor. Esto puede provocar que la riqueza se concentre en pocos actores, aunque la tecnología esté presente en muchos lugares.

El documento propone una forma de equilibrar estas dos fuerzas. Plantea tres objetivos: que los beneficios se compartan, que los riesgos se controlen y que más personas puedan acceder a la inteligencia artificial. Estas ideas funcionan como una guía para tomar decisiones públicas.

Aquí entra el papel del Estado. La política industrial sirve para ordenar el desarrollo económico. Esto incluye invertir en tecnología, apoyar a trabajadores, regular el uso de la inteligencia artificial y asegurar que sus beneficios lleguen a más personas. El documento sugiere actualizar el contrato social para adaptarlo a esta nueva realidad.

También propone medidas concretas. Una de ellas es crear un fondo público que invierta en empresas relacionadas con inteligencia artificial y reparta parte de las ganancias entre la población. La idea es sencilla: si la tecnología genera riqueza, la sociedad debe participar en ella.

Otra propuesta tiene que ver con los impuestos. A medida que las máquinas hacen más trabajo, los ingresos fiscales cambian. Por eso, el sistema tributario debe ajustarse para seguir financiando servicios como salud, educación y apoyo social.

El trabajo también se transforma. Muchas tareas repetitivas pasan a ser realizadas por sistemas automatizados, mientras que crecen actividades donde el contacto humano es importante, como el cuidado de personas, la enseñanza y la atención médica. Esto abre la puerta a mejores condiciones laborales y más tiempo disponible para las personas.

Hay un elemento que suele pasar desapercibido: la energía. Los centros de datos que hacen funcionar la inteligencia artificial consumen mucha electricidad. Esto convierte a la infraestructura energética en una pieza clave del desarrollo tecnológico, tan importante como los algoritmos mismos.

Por último, está el tema de la seguridad. El documento propone crear reglas claras para asegurar que estos sistemas funcionen de manera confiable. Esto incluye supervisión, controles y cooperación internacional para evitar riesgos.

En conjunto, lo que describe el documento es un cambio profundo. La inteligencia artificial está transformando la economía, el trabajo y la forma en que se distribuye la riqueza.

La idea final es potente: esta tecnología puede mejorar la vida de las personas si existen reglas que aseguren que sus beneficios se repartan y que sus riesgos se mantengan bajo control. ¿Estamos listos?