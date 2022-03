Aspiro a servir con honestidad y transformar a Tamaulipas: Américo

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- “Estoy listo para servir y ser útil a Tamaulipas y a escribir una nueva historia con apego a los principios de la verdad, la justicia y la honestidad”, aseguró el doctor Américo Villarreal Anaya.

“Ha llegado la hora de los tamaulipecos que anhelan una nueva historia de bienestar, justicia y prosperidad y dar paso así a la transformación”, agregó.

Tras presentar su registro ante el Instituto Electoral como candidato a la gubernatura del Estado por la Coalición ‘Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” y arropado por los dirigentes nacionales y estatales de los tres partidos políticos que lo postulan, Villarreal Anaya dijo ser respetuoso de las leyes electorales y exigió de las autoridades imparcialidad y prudencia en la batalla política que viene.

“Confío en que la fuerza y la vitalidad de este movimiento nos sitúa del lado correcto de la historia, y unidos, y entre todos, abriremos de par en par las puertas de la Transformación en nuestro Estado”, dijo.

Ante el respaldo de miles de simpatizantes y seguidores de todo el estado que se congregaron en esta capital, el abanderado de Morena, PT y PVEM, insistió en que es tiempo de terminar con la política de corrupción y privilegios de unos cuantos.

“Hoy la esperanza en un futuro mejor se vive en Tamaulipas, como nunca, de manera valiente, libre y decidida, estamos encendiendo el despertar de las conciencias en nuestro Estado”, indicó.

Villarreal Anaya, aseguró que para llegar a este histórico momento en su trayectoria política se siente respaldado por una vida de trabajo personal y una carrera de varias décadas en el servicio público, además del legado y ejemplo de sus padres.

“De mi madre tengo el ejemplo de la genuina disposición de servir a los demás y de mi padre me fortalece el respeto, la honestidad y la capacidad con que gobernó Tamaulipas; sus lecciones de vida son fuente de orgullo y un aliciente muy poderoso que me inspiran para que hoy pueda seguir sus pasos honrando su memoria y trabajando con honestidad”, expresó.

Sin mencionar el nombre del presidente, Villarreal Anaya reconoció que el ejemplo de “ya saben quién” es un valor que lo inspira y lo guía siempre en su actuación política.

“Aquí refrendamos nuestra convicción de conducirnos siempre bajo la premisa básica de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, exaltando los valores de la verdad, la justicia y la honestidad”.

En su mensaje el abanderado de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ expresó su agradecimiento por la presencia de los dirigentes partidistas Mario Delgado, de Morena; Alberto Anaya, del Partido del Trabajo quien estuvo representado por la diputada federal Magda Núñez Monreal y de Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, a quienes reiteró su compromiso y todo su esfuerzo para lograr que en Tamaulipas las banderas de la esperanza hondeen en nuestro cielo.

“Hoy la unidad de Morena está presente”, apuntó.