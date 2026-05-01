Atlas vs Cruz Azul: a qué hora juegan y dónde ver en vivo los cuartos de final

Cruz Azul visita a Atlas en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 con la misión de reafirmar su candidatura al título

Tras una semana de descanso por la finalización de la fase regular del Clausura 2026, el torneo entró en su etapa más importante, que es la liguilla. Este fin de semana nos esperan grandes encuentros durante los cuartos de final de ida.

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Este sábado Atlas y Cruz Azul nos regalarán uno de los partidos, quizá más disparejos de toda la serie, sin embargo ambos equipos llegan con contrastes diferentes.

Atlas de la mano de Diego Cocca se terminó colando a la etapa final gracias a la victoria agónica en la última fecha sobre el América. Siendo uno de los equipos que lucen con pocas aspiraciones reales al campeonato.

En cuanto a Cruz Azul, la máquina estrenó en el banquillo a Joel Huiqui, quien debutó con el pie derecho al golear a Necaxa en el regreso del equipo al Estadio Azteca, además de ello cortó la racha de nueve juegos in ganar que venía arrastrando el equipo, por lo que esto sin duda fue un aliento de confianza de cara a la etapa importante del torneo.

Ambos equipos se vieron las caras muy temprano en el torneo, esto sucedió a penas en la fecha 2, donde Cruz Azul se llevó el triunfo por marcador de 2-0 con goles del Toro Fernández y de José Paradela.

La última vez que ambos se vieron la caras en esta instancia fue en el lejano invierno 00´ donde los rojinegros dejaron en el camino a la máquina, la ida lo gano Cruz Azul 0-1, mientras que la vuelta, Atlas silenció el Estadio Azul con un marcador de 2-0 para sellar el pase a semifinales.

Hoy los rojinegros con la fe intacta buscarán repetir lo hecho en aquel torneo y ser el caballo negro del torneo. ¿Les alcanzará?

Por otra parte, la máquina tendrá la baja de su capitán Erik Lira, quien fue elegido por Javier Aguirre y comenzar con la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial. El que sí estará presente después de no haber sido escogido por el Vasco, es Charly Rodríguez, quien durante todo el torneo ha sido el motor de este Cruz Azul, por lo que en esa parte, Joel Huiqui contará con una pieza clave en el mediocampo.

Atlas vs Cruz Azul, cuándo y dónde ver en vivo

Este sábado 02 de mayo, Atlas recibe a Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, los rojinegros buscarán sacar ventaja en el Estadio Jalisco y llevarse un resultado favorable a la capital del país. Por su parte la máquina querrá reafirmar que sigue siendo candidato al título ahora al mando de Joel Huiqui. Este partido dará comienzo en punto de las 21:15 horas y podrás disfrutarlo en vivo a través de TUDN Y VIX.

Partido: Atlas vs Cruz Azul

Atlas vs Cruz Azul Fecha: Sábado 02 de mayo

Sábado 02 de mayo Hora: 21:15 horas

21:15 horas Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Dónde ver en vivo: TUDN – VIX