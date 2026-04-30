Chivas recupera jugadores clave tras lesiones rumbo a la Liguilla 2026

Ambos jugadores estarán disponibles desde la ida ante Tigres en el Volcán

Chivas se quedó ya sin sus cinco seleccionados quienes no estarán en la Liguilla desde el sábado ante Tigres. Y si bien era algo que ya estaba calculado, por supuesto que es un golpazo para las aspiraciones rojiblancas en este Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Emilio Azcárraga confía en Jardine para la Liguilla pese a mal semestre del América

Lo bueno es que hay grandes noticias en cuanto a jugadores que ya están disponibles tras superar lesiones y al técnico Gabriel Milito ya se le habilitaron dos jugadores más, para poderlos utilizar el sábado en Monterrey ante los felinos.

Se trata de Ángel Sepúlveda y José Castillo, los cuales se vuelven jugadores claves para el plantel rojiblanco en esta Fiesta Grande, debido a las ausencias que ya tiene el Rebaño Sagrado.

En el caso de Sepu, el veterano delantero ya está disponible desde hace algunos días, pero no lo quisieron arriesgar ante Xolos en la última fecha, ya que todavía estaba Armando Hormiga González disponible.

Foto: Mexsport

Castillo, fundamental ante la baja de Daniel Aguirre

Y ahora con José Castillo, el defensor se vuelve muy importante, ya que se torna en una muy buena opción para suplir la baja de Daniel Aguirre, quien estará fuera unas tres semanas por un desgarre muscular.

De tal forma que el estratega argentino bien podría utilizar a Castillo en esa zona, para así paliar la ausencia de Dani quien es asiduo titular en el Rebaño Sagrado, aunque también falta ver cómo Milito acomoda a su equipo con las cinco bajas.

Cabe recordar que Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, ya están de vacaciones antes de reportar el seis de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, para iniciar la concentración Pre-Mundialista con la Selección Mexicana.

En tanto que Chivas tiene que salir vivo del Volcán el sábado y luego cerrar la serie en casa ante Tigres, en la que buscan alcanzar las semifinales del Clausura 2026, el cual no pudieron terminar como líderes al quedar detrás de Pumas.