Autoridades financieras mexicanas advierten incertidumbre para el crecimiento de la economía

No obstante, estiman una mejora gradual respecto a resultados de 2025 y de la resiliencia del sector

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de México consideró que la actividad económica nacional mostró un menor dinamismo durante el primer trimestre del año, pero prevé una mejora gradual en la trayectoria de la economía respecto a 2025; no obstante, alertó que estas perspectivas “permanecen sujetas a un grado importante de incertidumbre, con riesgos a la baja derivados del complejo entorno global al que se enfrenta”.

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Las instancias que conforman el Consejo, esto es, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aseguraron que la calificación crediticia soberana se mantiene en grado de inversión por parte de todas las agencias que la evalúan.

Se aseguró que el sistema financiero mexicano mantiene una posición de solidez y resiliencia, lo que le permite absorber choques y preservar un funcionamiento adecuado y estable, incluso ante la posible materialización de escenarios adversos.

A nivel global, se prevé que la actividad económica mundial se haya expandido a un ritmo mayor durante el primer trimestre de 2026, principalmente como resultado de un mayor crecimiento en las economías avanzadas.

“Hacia delante, el panorama para la economía global se podría encontrar sujeto a un alto grado de incertidumbre, particularmente en torno a los posibles efectos del conflicto en Oriente Medio“, indicó en su comunicado.

Para México, se observó que el comportamiento de los mercados financieros locales “ha estado, en general, en línea con lo observado a escala mundial”. Se destacó que la depreciación del tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar estadounidense durante el último mes “prácticamente revirtió el fortalecimiento de la moneda nacional”, con lo que acumuló una apreciación cercana a 1.0% desde la última sesión del Consejo.

Las tasas de interés de los valores gubernamentales registraron descensos en el segmento de corto plazo de la curva e incrementos en la parte media y larga, mientras que los principales índices bursátiles acumularon ganancias de alrededor de 6.0% en el mismo periodo.

“La información disponible sugiere que la actividad económica nacional mostró un menor dinamismo durante el primer trimestre del año. Hacia delante, se prevé una mejora gradual en la trayectoria de la economía respecto al año pasado; no obstante, estas perspectivas permanecen sujetas a un grado importante de incertidumbre, con riesgos a la baja derivados del complejo entorno global”, destacó el Consejo.

Señaló que ello obedece a que la banca comercial cuenta con niveles de capital y liquidez que cumplen holgadamente con los requerimientos mínimos regulatorios.

Observó que si bien “algunos intermediarios financieros no bancarios presentan indicadores de riesgo que sugieren vulnerabilidades financieras asociadas con presiones de liquidez o solvencia, la exposición de la banca múltiple a estos es baja en relación con su capital regulatorio, por lo que dicha situación no representa un riesgo para el sistema en su conjunto“.