Bad Bunny podría cantar la canción del Mundial 2026

Bad Bunny suena como favorito para cantar el tema oficial del Mundial 2026, aunque aún no existe confirmación oficial.

El artista puertorriqueño Bad Bunny vuelve a acaparar la atención internacional, ahora por la posibilidad de interpretar la canción oficial del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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Aunque no existe confirmación oficial, distintos reportes lo colocan como uno de los principales candidatos para poner ritmo a la próxima Copa del Mundo.

El auge de Bad Bunny en la industria musical lo posiciona como una opción sólida. Su reciente Grammy al Álbum del Año y su participación en espectáculos de gran alcance, como el Super Bowl, refuerzan su perfil internacional.

Estas credenciales lo convierten en un nombre atractivo para un torneo de escala global como el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además del intérprete urbano, también han surgido nombres de talla internacional como Dua Lipa y Drake.

La presencia de estas figuras incrementa la expectativa sobre quién será finalmente elegido para interpretar el tema oficial.

La canción oficial del Mundial suele convertirse en uno de los momentos más emblemáticos previos al torneo, por lo que el anuncio genera gran interés entre fans del futbol y la música.

Por ahora, no hay detalles sobre la fecha de lanzamiento ni sobre el estilo musical que tendrá el tema.

El torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con el partido inaugural programado en la Ciudad de México el 11 de junio, mientras que la final se disputará el 19 de julio en Nueva York.