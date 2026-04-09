Wallpapers de Artemis II: descarga gratis fotos de la Luna desde la NASA para tu celular

Las fotografías incluyen vistas únicas de la Luna y momentos históricos de la misión que marcó el regreso humano al satélite tras décadas.

La exploración espacial ahora puede llegar directo a tu pantalla. La NASA lanzó una colección de imágenes de la misión Artemis II en formato wallpapers, permitiendo a cualquier persona descargar vistas espectaculares de la Luna en su celular.

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Este material forma parte de uno de los momentos más relevantes en la historia reciente de la exploración espacial, ya que Artemis II representó el regreso de misiones tripuladas a la órbita lunar tras más de 50 años desde el histórico programa Programa Apolo.

Durante esta misión, la tripulación viajó alrededor de la Luna con el objetivo de probar los sistemas de la nave y garantizar que todo esté listo para futuras expediciones. Entre los logros más destacados están las imágenes del lado oculto del satélite y un impresionante eclipse solar visto desde el espacio.

Cómo descargar los wallpapers de la NASA

La agencia espacial puso estas imágenes a disposición del público de manera gratuita. Para obtenerlas, solo necesitas:

Ingresar al sitio oficial de la NASA

Buscar la sección de Artemis II Wallpapers

Elegir la imagen que más te guste

Descargarla en la resolución compatible con tu dispositivo

Las fotografías están optimizadas para smartphones, por lo que pueden utilizarse fácilmente como fondo de pantalla.

Un vistazo al futuro de la exploración lunar

La misión Artemis II no solo dejó imágenes impactantes, también es un paso clave para el regreso humano a la superficie lunar. La NASA tiene previsto que en los próximos años, nuevas misiones permitan nuevamente pisar la Luna, algo que no ocurre desde la década de 1970.

Con estos wallpapers, los usuarios pueden llevar en su bolsillo una parte de este momento histórico y conectar con los avances que marcarán el futuro de la exploración espacial.