Los reportes al *765 y al 911 disminuyeron de 227.2 a 194.8 llamadas diarias en 2026; la estrategia busca fortalecer la independencia económica de las mujeres para romper los ciclos de violencia

Las llamadas por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México disminuyeron 14.2 por ciento en el promedio diario durante 2026, al pasar de 227.2 reportes al día el año anterior a 194.8 en lo que va de este año, informó el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés.

Detalló que los reportes recibidos a través de las líneas *765 y 911 reflejan esa reducción. “Los reportes a las líneas *765 y 911 pasaron de 227.2 en el promedio diario del año pasado a 194.8 en lo que va de este 2026, lo cual, aunque demuestra avances, explica también la determinación por fortalecer la independencia económica como estrategia central para salir de la violencia”, señaló.

Al inaugurar la “Tiendita Feminista”, aseguró que con esta estrategia se pretende consolidar una visión más amplia sobre la autonomía económica de las mujeres. “Queremos sembrar una semilla más amplia de carácter regional como una visión en conjunto de lo que debe ser la autonomía económica de las mujeres, porque nosotros sí creemos en la importancia de ir ascendiendo en ese trayecto de libertad económica“, indicó.

Como parte de esta estrategia orientada a fortalecer la independencia económica de las mujeres y contribuir a romper ciclos de violencia, el C5 instaló en sus instalaciones la “Tiendita Feminista”.

En la apertura participaron la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz; la coordinadora general de Autonomía Económica, María Elena Esparza Guevara; la subdirectora de Prevención de la Violencia de Género, Daisy Paniagua Saavedra, y el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, quienes realizaron el corte del listón violeta con motivo de las actividades relacionadas con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Durante la inauguración, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, señaló que la autonomía económica es una condición necesaria para que las mujeres puedan desarrollar un proyecto de vida autosustentable y construir independencia. Afirmó que la buena vida de las mujeres pasa por contar con capacidad económica, por lo que resulta indispensable ofrecer acompañamiento, oportunidades y capacitación para que las ideas de emprendimiento puedan proyectarse y encontrar espacios de comercialización.

Señaló que la “Tiendita Feminista” forma parte del Programa de Autonomía Económica de las Mujeres, coordinado por María Elena Esparza Guevara, el cual desarrolla procesos de capacitación y acompañamiento institucional para impulsar emprendimientos, especialmente de mujeres que han vivido situaciones de violencia.