Bajaron a Henry Martín del avión y no viajó a Torreón con América

El Capitán se esperaba tuviera minutos ante Santos este sábado, pero no será así; en duda si juega en Nashville

Cuando ya se avecina su vuelta a las canchas, algo siempre pasa con Henry Martín, que nada más no puede volver al campo sea por x o y.

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Y nuevamente sucedió este viernes, porque si bien estaba calculado que iba a viajar con América a Torreón para jugar con Santos este sábado, al final ya no fue así.

Por tal motivo, el delantero americanista se quedó en la Ciudad de México para mantenerse en preparación física con la intención de volver en plenitud de forma.

Henry tuvo enésimos problemas musculares desde hace un mes, los cuales lo han alejado completamente de las canchas.

El yucateco ha entrenado cada vez mejor y se esperaba que estuviera de regreso ya este fin de semana. Sin embargo, el cuerpo técnico no lo consideró así y habrá que ver si tiene minutos el martes ante Nashville por la ida de cuartos en Concacaf.

De lo contrario, Henry tendrá que esperar hasta el próximo sábado, cuando América haga su retorno al Estadio Banorte para el Clásico Joven ante Cruz Azul.

Jardine dosificará a seleccionados ante Santos

Por otra parte, el técnico André Jardine tendrá que echar a andar un plan específico para este juego ante Santos, toda vez que tiene a futbolistas con alto desgaste por la Fecha FIFA.

Del lado de México, fueron convocados Israel Reyes y Erick Sánchez, mientras que por Uruguay Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez.

De Reyes y Sánchez, tiene que recuperarlos después de hacer el viaje desde Chicago y si bien no estuvieron tan lejos, claro que repercute, ya que estuvieron bajo las órdenes de Javier Aguirre por semana y media.

Y en cuanto a Cáceres y Brian, los dos estuvieron en Londres y Turín, ya que Uruguay tuvo amistosos ante Inglaterra y Argelia, por lo que los trayectos fueron más desgastantes desde el Viejo Continente.