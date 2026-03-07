Ballena azul albina es avistada en Bahía de Loreto y sorprende a científicos en Baja California Sur

Autoridades reportaron que el ejemplar fue detectado en el Parque Nacional Bahía de Loreto, un sitio clave para el refugio de cetáceos.

Un extraordinario avistamiento marino llamó la atención de especialistas y autoridades ambientales en Baja California Sur, luego de que se detectara una ballena azul albina en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto. Este hecho es considerado muy poco común dentro de los registros de cetáceos en México.

El reporte fue difundido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) durante la actual temporada de observación de ballenas, en la que investigadores, guías turísticos y visitantes recorren la región para monitorear la presencia de estas especies.

De acuerdo con autoridades ambientales, la aparición de un ejemplar con albinismo representa un evento relevante para la investigación y la conservación de la ballena azul (Balaenoptera musculus), considerada el animal más grande que ha existido en el planeta.

Durante la temporada actual, científicos han identificado alrededor de 30 ballenas azules distintas dentro del área natural protegida. Entre los registros más destacados también se encuentra el avistamiento de una madre acompañada de su cría, lo que confirma la importancia de Loreto como zona de reproducción y refugio para la especie.

Los especialistas también observaron un comportamiento inusual: varias ballenas se han desplazado y alimentado muy cerca de la costa, algo que no se había visto con tanta frecuencia en años recientes.

Este fenómeno se relaciona con la presencia de una surgencia masiva de nutrientes en el mar, lo que ha provocado una abundancia de krill, el principal alimento de estos gigantes marinos. Una ballena azul puede consumir hasta cuatro toneladas de krill al día, lo que explica su presencia en zonas donde el alimento es abundante.

La concentración de alimento cerca de la costa no solo facilita el avistamiento de estos animales, sino que también indica que el ecosistema marino de la región se mantiene saludable y productivo.

Además de ballenas azules, en el parque se han registrado otras especies como ballenas jorobadas y ballenas de aleta, lo que convierte a Bahía de Loreto en uno de los destinos más importantes para el avistamiento de cetáceos en México.

A nivel internacional, la ballena azul está catalogada como especie “En Peligro” dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En México, también se encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Sujeta a Protección Especial.

El albinismo es una condición genética hereditaria que provoca la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento responsable del color de la piel y los ojos. En cetáceos, este fenómeno es extremadamente raro, por lo que cada registro resulta de gran interés para la comunidad científica.

Entre los casos más conocidos de ballenas albinas en el mundo se encuentran “Migaloo”, una ballena jorobada observada desde 1991 en Australia, y “Galón de Leche”, una ballena gris registrada desde 2008 en Baja California Sur.

Las autoridades del Parque Nacional Bahía de Loreto trabajan actualmente junto con instituciones académicas y prestadores de servicios turísticos para fortalecer los programas de monitoreo y fotoidentificación de ballenas, con el objetivo de estudiar sus movimientos y garantizar que las actividades de observación se realicen de manera responsable y sustentable.

Palabras clave

ballena azul albina, Bahía de Loreto, avistamiento de ballena azul, Parque Nacional Bahía de Loreto,