Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex, advirtió que las inversiones podrían verse afectadas por decisiones del Poder Judicial y, ahora, también por la UIF

El efecto económico de la guerra de Estados Unidos contra Irán será marginal para México, toda vez que la perspectiva con mayor peso apunta a que el conflicto durará un par de semanas más y los efectos adversos se disiparán, por lo que no se considera un alto impacto para la economía del país.

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Así lo aseveró Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex quien, no obstante, destacó que los pilares de la estabilidad económica del país están debilitados, a lo que se suman los resultados que ya se observan de la reforma judicial y ahora el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ponen en riesgo la inversión en México.

Asimismo, si bien consideró positiva la reapertura del gobierno mexicano para debatir sobre el fracking -al que se negó el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador-, observó que su desarrollo enfrentará obstáculos de rentabilidad, financiamiento y diseño que lo vuelven, por ahora, un proyecto difícil de desarrollar.

En conferencia de prensa, consideró que abrir la discusión no basta para detonar inversiones en gas no convencional en el país, además de que, sostuvo, la fracturación hidráulica, conocida como fracking, sigue siendo más contaminante que las técnicas tradicionales, aunque aseguró que sus efectos negativos se redujeron en los últimos años gracias a regulaciones y avances tecnológicos.

Por otro lado, Kurczyn señaló que el nuevo escenario base de la economía mexicana es igual al presentado hace unos meses, con un crecimiento del PIB de 1.6%, pero “con menos convicción, porque la incertidumbre creció“, por lo que además se considera que al concluir 2026, la inflación será de 4.3 por ciento.

Agregó que se espera un desequilibrio en las finanzas públicas, toda vez que si bien se podría recibir más dólares por la venta de petróleo, esto no será suficiente por la baja cantidad de barriles que se producen y se venden, pero además, porque se importan más combustibles y gas que en otros años.

De su parte, Nydia Iglesias, directora de Análisis Político de Banamex, advirtió que, en ausencia de un Estado de derecho sólido en México, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordene bloquear cuentas sin una orden judicial, “puede generar incertidumbre, abusos y menor confianza económica” y además, “coloca a los cuentahabientes en un entorno muy deteriorado“.

Lo anterior, más aún, dijo, cuando se ve con preocupación las decisiones de jueces, ministros, magistrados que favorecen más las decisiones del gobierno.