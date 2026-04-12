Banco de México estaría haciendo posiblemente su último recorte del año en mayo

La tasa de interés interbancaria estaría quedando en 6.50%

Analistas consideran que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) estaría llevando a cabo el que podría ser su último recorte del año de 0.25% para que la tasa interbancaria quede en 6.50 por ciento.

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La Dirección de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, que encabeza Gabriela Sillera, consideró que el banco central “estaría sobreestimando la holgura y desestimando los riesgos inflacionarios“.

“Dado que el panorama en mayo sería ligeramente más favorable que en marzo, proyectamos un último recorte llevando la tasa a 6.50 por ciento“, comentó.

En contraste, el equipo de analistas de Grupo Financiero Banorte considera que el Banxico recortará otros 25 puntos base su tasa de interés en mayo próximo.

Por su parte, el área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex adelantó que Banxico “estaría sobreestimando la holgura y desestimando los riesgos inflacionarios“.

“Dado que el panorama en mayo sería ligeramente más favorable que en marzo, proyectamos un último recorte por parte del Banco de México, llevando la tasa a 6.50 por ciento“.