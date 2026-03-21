Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app

La medida busca facilitar el manejo del dinero, reducir el uso de efectivo y ampliar la inclusión financiera en todo el país.

El Banco del Bienestar avanza en su transformación digital con el objetivo de que millones de usuarios puedan realizar transferencias y pagos electrónicos directamente desde su celular.

El anuncio fue dado a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que la aplicación móvil del banco incorporará nuevas funciones como parte de una estrategia de inclusión financiera en el país.

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¿Cuándo estarán disponibles las nuevas funciones?

De acuerdo con lo informado, la meta es que hacia finales de 2026 los usuarios ya puedan:

Enviar dinero a otras cuentas bancarias

Realizar pagos de servicios sin acudir a sucursal

Hacer compras desde el celular

Utilizar su cuenta sin necesidad de manejar efectivo

Actualmente, la app del banco solo permite operaciones básicas como consulta de saldo y disposición de recursos, por lo que esta actualización representará un cambio importante.

Así funcionarán los pagos digitales

El proyecto contempla el uso de herramientas similares a CoDi y DiMo, desarrolladas por el Banco de México.

Estos sistemas permiten realizar transferencias y pagos sin comisiones, lo que facilita su adopción frente a métodos tradicionales que implican costos adicionales.

Con esta tecnología, los usuarios podrán pagar en comercios, enviar dinero o cubrir servicios solo con su teléfono móvil, sin necesidad de portar efectivo.

Un paso hacia la reducción del uso de efectivo

La modernización del Banco del Bienestar también busca transformar la manera en que se distribuyen los apoyos sociales, al migrar hacia esquemas digitales más seguros y transparentes.

Sin embargo, el cambio no será inmediato. Datos del Banco de México señalan que más de la mitad de la población aún prefiere el efectivo, especialmente para compras cotidianas.

Por ello, esta transición será gradual y estará acompañada de estrategias de educación financiera, con el fin de fomentar el uso de herramientas digitales entre los beneficiarios.

Impulso a la inclusión financiera en México

Este proyecto se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Agencia de Transformación Digital, como parte de una política pública para ampliar el acceso a servicios financieros.

La meta es clara: facilitar el acceso al dinero, mejorar su administración y reducir la dependencia del efectivo, especialmente en comunidades donde el banco es el principal canal de dispersión de apoyos.