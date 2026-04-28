Banco Santander ayudó en 2025 a casi 10 millones de personas a mejorar su formación y oportunidades

Banco Santander apoyó en 2025 a 9.9 millones de personas y organizaciones en todo el mundo a través de iniciativas de educación, empleabilidad y emprendimiento, además de educación financiera y acción social, lo que significó un incremento de 9.0% respecto al año anterior y una inversión de 163.8 millones de euros, informó Ana Botín, presidenta del Grupo Financiero.

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En México, a través de Santander Universidades se entregaron 236,733 becas y cursos en todo el país, cifra que superó en 18% el compromiso anunciado a principios de 2025, para lo cual la institución destinó 137.6 millones de pesos.

“Para Santander, promover la educación financiera es una responsabilidad permanente. Como banco, acompañamos a millones de personas y empresas en sus decisiones diarias. Por eso creemos que nuestro compromiso no puede limitarse a ofrecer productos y servicios, sino incluir también las herramientas que les permitan entenderlos“, dijo Ana Botín.

Subrayó que los programas de apoyo a la comunidad de Santander son clave en su agenda de sostenibilidad para contribuir al progreso económico y social en un contexto marcado por la transformación del empleo, la aceleración digital, la necesidad de recualificación profesional y el aumento de la vulnerabilidad económica.

De los casi 10 millones de personas alcanzadas, más de 4.6 millones participaron en programas de educación, mejora de competencias profesionales y emprendimiento, con un impacto duplicado respecto a 2024 por el mayor alcance de los contenidos formativos y servicios digitales.

Destaca su plataforma global gratuita de aprendizaje, Santander Open Academy, a la que pueden acceder tanto clientes como no clientes del banco. En 2025 ayudó a más de 2.8 millones de personas y llevó al banco a entrar, por tercer año consecutivo, en la lista ‘Change the World’ de Fortune, que reconoce a las empresas que generan un impacto social positivo.

Desde hace 30 años, Santander ha destinado más de 2,500 millones de euros a impulsar la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, en colaboración con más de mil universidades y entidades de 13 países.

“La educación, la empleabilidad y el emprendimiento son los pilares del crecimiento sostenible. Por eso, somos una de las empresas que más ha impulsado la educación en las últimas tres décadas“, dijo Botín.

Otros 5.2 millones de personas accedieron a iniciativas de educación financiera o iniciativas que cubren otras necesidades sociales, orientadas a mejorar la autonomía económica y reducir el riesgo de exclusión.

El informe de Santander “El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera” revela que el 81% de los encuestados en 10 países, entre ellos México, nunca recibió formación de este tipo en la escuela y, sin embargo, al 84% le hubiera gustado tenerla, algo que los ciudadanos valoran ya por encima de asignaturas tradicionales como Historia y Ciencias.