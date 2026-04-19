Consulta los documentos necesarios para recoger tu tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 en mayo y julio. Evita contratiempos y prepara todo a tiempo

a Beca Rita Cetina 2026 ya tiene definidas las fechas de entrega de tarjetas y los requisitos necesarios para los beneficiarios, por lo que autoridades como Ariadna Montiel Reyes y Julio León han llamado a preparar la documentación con anticipación.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran eliminado del domingo 19 de abril

De acuerdo con la información oficial, la entrega de tarjetas se llevará a cabo del 18 de mayo al 31 de julio de 2026, periodo en el que los beneficiarios deberán acudir para recibir el medio de pago del apoyo económico.

Apoyo económico para estudiantes de primaria

Este programa impulsado por el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, contempla un apoyo de 2,500 pesos, dirigido a estudiantes de primaria como parte de la Beca de Uniformes y Útiles Rita Cetina.

Según lo informado por autoridades, serán más de 7 millones de estudiantes de nivel básico los que recibirán este apoyo, consolidando el programa como uno de los más importantes en materia educativa.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

Para recoger la tarjeta, madres, padres o tutores deberán presentar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente; mientras que del alumno se solicitará acta de nacimiento y CURP, todos en copia (y original en algunos casos).

Pagos recientes y calendario vigente

Cabe recordar que durante abril se realizaron pagos correspondientes a diversos programas como Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con depósitos del 1 al 16 de abril, mientras otros beneficiarios recibieron pagos dobles en fechas posteriores.

La Beca Rita Cetina busca reducir la deserción escolar y asegurar que niñas y niños cuenten con los recursos necesarios para su educación, por lo que el primer pago se realizará antes del próximo ciclo escolar, garantizando mejores condiciones para su regreso a clases.