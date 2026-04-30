La presidenta Claudia Sheinbaum inició la entrega de la beca Rita Cetina para primaria y reportó cobertura educativa, acciones de salud y mejora de escuelas

El gobierno federal inició la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina para niñas y niños de primaria pública, con un depósito previo al ciclo escolar de agosto, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del Día del Niño.

LEE ADEMÁS: Sin pruebas, cargos de EU tienen objetivo político: Sheinbaum

“Hoy empezamos a repartir las tarjetas para la beca Rita Cetina… será un apoyo previo a entrar a clases para que las familias tengan lo necesario”, señaló la mandataria.

El reporte oficial indica que más de 20 millones de estudiantes cursan preescolar, primaria y secundaria en más de 200 mil escuelas públicas, con una cobertura cercana a 99 por ciento.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que el programa de becas suma 5.3 millones de alumnos de secundaria y prevé alcanzar 15.2 millones de beneficiarios en 2026 con la incorporación de primaria.

Señaló que personal del IMSS ha valorado a 10.4 millones de estudiantes con registro de peso, talla y expediente digital; también se revisa salud bucal y visual. De ese universo, 4.7 millones acudieron a clínicas con sus familias y se han entregado 89 mil lentes, con un inventario de 2 millones adicionales para primaria pública.

“Queremos que las niñas y los niños sean felices; el gobierno debe garantizar sus derechos”, afirmó Claudia Sheinbaumal detallar que la política pública incluye seguridad, acceso a educación, salud y espacios de desarrollo.

En el componente educativo, la Secretaría de Educación distribuyó más de 155 millones de libros de texto gratuitos. En infraestructura, el programa La Escuela es Nuestra prevé intervenir más de 137 mil planteles este año, con impacto en más de 13 millones de estudiantes y ciclos periódicos de mejora en preescolar, primaria y secundaria.

Delgado añadió acciones de promoción deportiva con un torneo escolar nacional que reunió a más de 600 mil participantes y tendrá finales en mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Las medidas consolidan un esquema de apoyos directos, servicios de salud en escuela y mantenimiento de planteles, con impacto en acceso, permanencia y condiciones de estudio para la niñez en el sistema público.