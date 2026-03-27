Bélgica tuvo su primer entrenamiento en Atlanta de cara a su juego ante EE.UU.

Si bien el juego ante Portugal acapara toda la atención en México, no hace daño ya irle echando un ojito a Bélgica, segundo rival del Tri en esta Fecha FIFA.
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El conjunto de los Red Devils sostuvo su primer entrenamiento en Atlanta, sede en la que se medirá a la Selección de los Estados Unidos en su primer juego de esta ventana internacional.
Los dirigidos por el técnico francés, Rudi García, viajaron desde ayer a territorio estadounidense, por lo que poco a poco se han aclimatado al cambio de horario.
Cabe recordar que antes de viajar a Atlanta, Bélgica sufrió las bajas de Leandro Trossard del Arsenal, Hans Vanaken del Club Brugge y Romelu Lukaku, del Napoli.
Se espera que este viernes, el técnico Rudi García y un jugador ofrezcan conferencia de prensa previo al duelo, en el que intentarán sacar un buen resultado, para después medirse a México.
El cuerpo técnico del conjunto Tricolor deberá también estar muy atento a este rival, el cual también es de élite en Europa como Portugal.
Crossbar challenge: USA edition. 🇺🇸 pic.twitter.com/fsS4YDaxyj— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2026