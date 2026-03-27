Bélgica tuvo su primer entrenamiento en Atlanta de cara a su juego ante EE.UU.

Los Red Devils se miden el sábado ante los locales en el Mercedes Benz Stadium, antes de chocar con México



Foto: Cortesía @BelRedDevils

Si bien el juego ante Portugal acapara toda la atención en México, no hace daño ya irle echando un ojito a Bélgica, segundo rival del Tri en esta Fecha FIFA.

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El conjunto de los Red Devils sostuvo su primer entrenamiento en Atlanta, sede en la que se medirá a la Selección de los Estados Unidos en su primer juego de esta ventana internacional.

Los dirigidos por el técnico francés, Rudi García, viajaron desde ayer a territorio estadounidense, por lo que poco a poco se han aclimatado al cambio de horario.

Cabe recordar que antes de viajar a Atlanta, Bélgica sufrió las bajas de Leandro Trossard del Arsenal, Hans Vanaken del Club Brugge y Romelu Lukaku, del Napoli.

Se espera que este viernes, el técnico Rudi García y un jugador ofrezcan conferencia de prensa previo al duelo, en el que intentarán sacar un buen resultado, para después medirse a México.

El cuerpo técnico del conjunto Tricolor deberá también estar muy atento a este rival, el cual también es de élite en Europa como Portugal.