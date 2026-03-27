Bélgica tuvo su primer entrenamiento en Atlanta de cara a su juego ante EE.UU.

Los Red Devils se miden el sábado ante los locales en el Mercedes Benz Stadium, antes de chocar con México

Si bien el juego ante Portugal acapara toda la atención en México, no hace daño ya irle echando un ojito a Bélgica, segundo rival del Tri en esta Fecha FIFA.

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El conjunto de los Red Devils sostuvo su primer entrenamiento en Atlanta, sede en la que se medirá a la Selección de los Estados Unidos en su primer juego de esta ventana internacional.

Los dirigidos por el técnico francés, Rudi García, viajaron desde ayer a territorio estadounidense, por lo que poco a poco se han aclimatado al cambio de horario.

Cabe recordar que antes de viajar a Atlanta, Bélgica sufrió las bajas de Leandro Trossard del Arsenal, Hans Vanaken del Club Brugge y Romelu Lukaku, del Napoli.

Se espera que este viernes, el técnico Rudi García y un jugador ofrezcan conferencia de prensa previo al duelo, en el que intentarán sacar un buen resultado, para después medirse a México.

El cuerpo técnico del conjunto Tricolor deberá también estar muy atento a este rival, el cual también es de élite en Europa como Portugal.