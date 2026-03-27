Francisco Conceiçao elogia a Ochoa y anticipa duelo intenso ante México

El atacante de la Juventus de Turín alabó al arquero mexicano; consideró que será un juegazo el sábado

El nombre de Guillermo Ochoa ha traspasado fronteras y en el mundo lo conocen muy bien, ya que en todos lados es respetado, más allá de que en México su convocatoria con casi 41 años no deja de ser criticada.

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El arquero tiene muy buen nombre en el extranjero y en Portugal, próximo rival de la Selección Mexicana, no es la excepción.

“Ochoa, un jugador fantástico”

Este jueves en el Fairmont Mayakoba en Playa del Carmen, donde se estableció el campamento de la Selección de Portugal, el atacante portugués Francisco Conceiçao habló en la previa del juego contra México y llenó de elogios a Guillermo Ochoa.

Dijo conocerlo muy bien porque su hermano Sergio Conceiçao juega en el AEL Limassol de Chipre, donde se desempeña el guardameta del Tri.

“Sé que es un portero fantástico. Creo que la carrera que él tuvo habla por sí misma. Entonces, hoy es un gran portero y por eso es que también va a la Selección”, dijo en conferencia de prensa.

Conceiçao, quien pertenece a la Juventus de Turín, elogió tanto la calidad de Memo Ochoa como la del Tricolor, y aseguró que es el tipo de rival al que buscan enfrentar.

“Es otro gran jugador que la Selección de México tiene y nosotros gustamos de jugar contra los mejores; esta Selección de México tiene muchos buenos jugadores.

“Pero nosotros también los tenemos, tenemos mucha calidad. Va a ser un buen juego y esperemos que la victoria sonría para nosotros”, agregó.

" @yosoy8a es un portero fantástico, la carrera que tiene habla por sí sola, sigue siendo un gran portero".



Conceição conoce bien a Ochoa que juega con su hermano en Chipre. pic.twitter.com/CDl0OZBgAe — PressPort (@PressPortmx) March 27, 2026

“Vamos con la seriedad máxima al juego”

Portugal no vino a México de paseo. Ya lo había dicho Gonçalo Guedes y ahora lo reafirmó Francisco Conceiçao: el equipo viene con todo en busca de ganarle al Tri y arruinar la reinauguración del Estadio Azteca.

“Estamos representando a nuestro país y para nosotros no hay juegos amistosos; cada juego es defender a nuestra nación.

“El sábado por la noche estaremos preparadísimos y con la seriedad máxima para poder ganar este partido. El Estadio Azteca es un estadio fantástico, donde creo que todos los jugadores gustaríamos de jugar”.

Por otra parte, el equipo que dirige Roberto Martínez realizará su último entrenamiento en Cancún este viernes, antes de viajar a la Ciudad de México.

Se espera que el rival del Tri llegue por la noche y se vaya directo a su hotel, ya que no tendrán reconocimiento de la cancha del Coloso de Santa Úrsula por decisión propia.