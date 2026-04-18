Black Tiger gana eliminatoria nacional y va por el Campeonato Universal 2026

Un cambio siempre puede ser positivo, en este caso, para Black Tiger comienza a significar el ascenso a planos que antes no tenía la oportunidad de tener y como el lo ha mencionado. Ahora los aprovechará como un foco importante. La función de este viernes lo dejó claro como gran vencedor y tercer finalista de cara al Campeonato Universal.



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Black Tiger demuestra ser el mejor monarca nacional y gana boleto al Campeonato Universal 2026 del CMLL

La lucha estelar fue una auténtica guerra de estrategias. Sobre el ring se dieron cita los monarcas nacionales de la talla de Esfinge, Akuma, Guerrero Maya Jr., Felino Jr., El Cobarde, Hijo de Stuka Jr., Calavera Jr. I y Capitán Suicida. Desde el pitazo inicial, la intensidad no paró, con cada luchador consciente de que el premio era el boleto más codiciado del calendario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El clímax de la batalla llegó tras estar en las puertas del triunfo, Black Tiger inclinó la balanza. Tras resistir los embates finales de Esfinge, el “Tigre” encontró el momento exacto para lanzar ese liquido verde en señal de terminar la lucha, después aplicó su movimiento final, el Tiger Bomb y se despachó a su rival.

Con esta victoria, Black Tiger se une a la lucha triple que definirá al campeón de campeones el próximo 24 de abril ante Máscara Dorada y Hechicero, en el marco del 70 aniversario de la Arena México.