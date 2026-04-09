Blues Fest celebra 25 años con conciertos gratuitos en el Centro Cultural José Martí

Artistas nacionales se presentarán en el Blues Fest 2026 con entrada libre en el Centro Cultural José Martí en la Ciudad de México.

La música llena de historia y emoción regresa al corazón de la ciudad con el aniversario número 25 del Blues Fest, que ofrecerá conciertos gratuitos durante abril en el Centro Cultural José Martí.

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Este encuentro, que inició como una reunión íntima de seguidores del género, se ha consolidado como un referente cultural que reúne a músicos y público apasionado por el blues.

Cartelera musical para abril

La celebración se desarrollará en dos fechas con diversas agrupaciones:

Viernes 10 de abril (17:00 horas)

Evelyn Rubio, vocalista y saxofonista con trayectoria internacional

La Rambla Blues, agrupación con más de 25 años de carrera

Serpiente Elástica, banda poblana con más de dos décadas en la escena

Viernes 24 de abril (17:00 horas)

Alfredo García Vega “The Wolf”, guitarrista, cantante y compositor

Chicago Kings, banda tributo al blues clásico de Chicago

Un festival que mantiene viva la esencia del blues

A lo largo de sus ediciones, el Blues Fest ha sido un espacio para artistas consolidados y nuevas propuestas, manteniendo la esencia de un género que conecta con las emociones más profundas.

El blues, caracterizado por su melancolía e improvisación, ha influido directamente en estilos como el jazz, el rock y el R&B, consolidándose como una de las bases de la música moderna.

Un legado musical con historia

Originado entre finales del siglo XIX y principios del XX en comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos, el blues surgió de cantos de trabajo y expresiones espirituales.

Con el paso del tiempo, evolucionó al mezclarse con otras influencias musicales, convirtiéndose en un lenguaje universal que hoy sigue vigente en festivales como este.

Entrada libre para todo el público

Las presentaciones se realizarán en la explanada del Centro Cultural José Martí, ubicado en la colonia Centro de la Ciudad de México, con acceso completamente gratuito.

El evento se perfila como una opción ideal para disfrutar de la música en vivo y acercarse a uno de los géneros más influyentes de la historia.ural José Martí

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