Bolivia sueña con volver; Irak quiere hacer historia en el BBVA

Bolivia e Irak se enfrentan en Monterrey por el último boleto al Mundial 2026 en un duelo histórico

La última plaza disponible para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se definirá este martes en el Estadio BBVA en la ciudad de Monterrey, donde las selecciones de Bolivia e Irak se enfrentarán en un duelo decisivo.

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Cuarenta años después de su única participación en un Mundial (México 1986), Irak buscará regresar al torneo más importante del fútbol mundial. Los Leones de Mesopotamia avanzaron tras superar en la quinta ronda de la clasificación asiática (AFC) a los Emiratos Árabes Unidos con un global de 3-2.

El equipo dirigido por Graham Arnold lleva más de una semana concentrado en Monterrey y ha recibido el apoyo y cariño de los aficionados locales, lo que podría convertirse en un factor importante durante el partido, programado para las 21:00 horas.

Bolivia también llega con la ilusión intacta. Logró su clasificación tras vencer 2-1 a Surinam en la semifinal, remontando un marcador adverso en la segunda parte.

El ingreso del joven delantero de 18 años, Moisés Paniagua, fue clave, ya que anotó dos goles en solo ocho minutos para darle la vuelta al resultado.

De esta forma, Bolivia sueña con romper una sequía de 32 años, ya que su última aparición en un Mundial fue en Estados Unidos 1994.

El técnico boliviano Óscar Villegas tiene a su equipo a solo 90 minutos de regresar a la cita mundialista.

AUSENCIAS Y FIGURAS

Irak no podrá contar con su arquero y capitán Jalal Hassan, ni con el lateral izquierdo Ahmed Yahya, ambos lesionados. Sin embargo, el entrenador Graham Arnold dispone de una plantilla talentosa.

Destaca el joven extremo de 22 años Ali Jasim, quien brilló en la fase de clasificación, y especialmente el delantero Aymen Hussein, máximo goleador iraquí en las eliminatorias con ocho goles.

En el lado boliviano, el tridente formado por Moisés Paniagua, el extremo Ramiro Vaca y el creativo Miguel Terceros será fundamental. Estos jugadores fueron determinantes en la remontada ante Surinam y se espera que repitan su buen desempeño ante la defensa iraquí.

HAY CONFIANZA

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, fue claro sobre la mentalidad de su equipo: “Lo más importante es que nos centremos en nosotros mismos. Tenemos que asegurarnos de que nuestra preparación sea la adecuada y de que los jugadores estén en forma y listos. Vamos por todo. Puedo asegurarles que saldremos con la intención de no perder. Cuando salgamos al campo, lo daremos todo durante 95 o 120 minutos, o el tiempo que haga falta para ganar ese partido”.

El delantero boliviano Miguel Terceros manifestó el respeto y la ambición de su selección: “Irak es un equipo que está a otro nivel, pero nosotros también. Tenemos ganas de hacer grandes cosas, así que estamos trabajando duro y esperando lo mejor”.

SÓLO AMISTOSO

El único antecedente entre ambas selecciones es un empate sin goles (0-0) en un amistoso disputado en Dubái en noviembre de 2018.

El ganador de este partido clasificará directamente al Grupo I del Mundial 2026, en el que se encuentran Francia, Noruega y Senegal.

Se trata de una oportunidad histórica para ambas naciones: Irak busca volver a un Mundial después de cuatro décadas, mientras Bolivia aspira a acabar con más de 30 años de ausencia.

Todo se definirá la noche de este martes en el BBVA, en la capital mundial del cabrito a las brasas.