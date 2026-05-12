Brugada acusa clasismo y defiende obras del Mundial; inaugura modernización del Tren Ligero “El Ajolote”

La jefa de Gobierno anunció además la construcción de tres puentes vehiculares para agilizar el paso del Tren Ligero y reducir los tiempos de traslado entre Tasqueña y Xochimilco, como parte de las obras permanentes de movilidad rumbo al Mundial de 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que “desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo” hay sectores que descalifican las obras que realiza su administración, como la modernización del Tren Ligero “El Ajolote”, la construcción de cablebuses, las Utopías y la intervención de espacios públicos, al defender que se trata de proyectos que permanecerán para beneficio de la población mucho después de que concluya el Mundial de Futbol de 2026.

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“Hay quienes dicen desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo que estamos ajolotizando la ciudad“, afirmó la mandataria al responder a las críticas por el nombre del Tren Ligero y las intervenciones urbanas, las cuales defendió como parte de una política de movilidad, recuperación del espacio público y justicia territorial para los pueblos originarios del sur de la capital.

“El Mundial se vive, se disfruta, pasa y se recuerda, pero las obras permanecen“, sostuvo Brugada Molina al encabezar la inauguración, donde enfatizó que las obras “son para la gente, para nuestros pueblos y para nuestros pueblos originarios“.

“Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el sistema público de cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el tren ligero y construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando“, expresó.

La mandataria lanzó críticas contra quienes buscan minimizar la identidad indígena: “Frente a quienes glorifican la conquista, nosotros reivindicamos la resistencia indígena; frente a quienes celebran el saqueo, nosotros defendemos la memoria; frente a quienes levantan la bandera del odio, nosotros elevamos derecho, justicia y movilidad digna para los pueblos originarios”.

Brugada aseguró que la modernización integral del Tren Ligero representa una obra de “justicia territorial” para Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán, y sostuvo que la infraestructura quedará como un sistema permanente de movilidad para el sur de la ciudad.

Entraron en operación 17 nuevos trenes completamente eléctricos, con lo que la flota total alcanzará 35 unidades. La capacidad de traslado pasará de 130 mil a 250 mil pasajeros diarios. Los nuevos convoyes articulados permitirán transportar hasta 750 personas por tren, y el intervalo de paso bajó de entre seis y siete minutos a cuatro minutos, con meta de reducirlo a tres minutos.

También anunció la construcción de tres puentes vehiculares para evitar que el Tren Ligero se detenga en cruces. La modernización implicó una inversión cercana a los 2 mil 400 millones de pesos: 1,400 millones para los nuevos trenes, 800 millones para el sistema ferroviario de regulación y 200 millones para la renovación de estaciones, incluida Tasqueña.

Las obras incluyeron remodelación en 17 de las 18 estaciones, con accesibilidad universal, videovigilancia, anuncios sonoros, nuevos torniquetes y sistemas de frenado regenerativo para reutilizar energía eléctrica, además de un biciestacionamiento con capacidad para 200 bicicletas en el entorno de Tasqueña.