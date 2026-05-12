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Fuertes lluvias activan alerta roja y generan afectaciones en Tlalpan y Álvaro Obregón, hoy 11 de mayo

Las fuertes lluvias registradas este 11 de mayo provocaron inundaciones, autos varados y afectaciones viales en distintas zonas de la CDMX.



Las intensas lluvias registradas la tarde de este 11 de mayo sorprendieron a la Ciudad de México y provocaron severas afectaciones en distintas alcaldías, apenas unos días antes del arranque oficial del Plan Tlaloque 2026 por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

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Las precipitaciones estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y activaron la alerta roja en algunas zonas de la capital, principalmente en el sur y poniente de la ciudad como lo son las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

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Uno de los puntos más afectados fue la zona de Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde se registraron fuertes corrientes de agua e inundaciones bajo el puente de Periférico, complicando la circulación vehicular.

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En la alcaldía Álvaro Obregón también se reportaron afectaciones importantes tras el desbordamiento de la presa Becerra, situación que generó encharcamientos y problemas de movilidad en calles y avenidas cercanas.

Además, usuarios en redes sociales compartieron imágenes de autos varados, corrientes de agua y vialidades anegadas, mientras equipos de emergencia realizaron labores de atención en distintos puntos de la ciudad.

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Las lluvias se presentan previo al inicio formal de la temporada pluvial y del operativo Tlaloque 2026, estrategia que contempla acciones preventivas y de respuesta ante inundaciones y afectaciones por tormentas en la capital.