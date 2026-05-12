Fuertes lluvias activan alerta roja y generan afectaciones en Tlalpan y Álvaro Obregón, hoy 11 de mayo

Las fuertes lluvias registradas este 11 de mayo provocaron inundaciones, autos varados y afectaciones viales en distintas zonas de la CDMX.

Las intensas lluvias registradas la tarde de este 11 de mayo sorprendieron a la Ciudad de México y provocaron severas afectaciones en distintas alcaldías, apenas unos días antes del arranque oficial del Plan Tlaloque 2026 por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

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Las precipitaciones estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y activaron la alerta roja en algunas zonas de la capital, principalmente en el sur y poniente de la ciudad como lo son las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Otro video de Picacho- Ajusco pic.twitter.com/euSR4EL7In — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) May 12, 2026

Uno de los puntos más afectados fue la zona de Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde se registraron fuertes corrientes de agua e inundaciones bajo el puente de Periférico, complicando la circulación vehicular.

Elementos de la policía rescataron al conductor de la pipa de gas que se quedó varada en el bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco, en su cruce con Periférico Sur.



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En la alcaldía Álvaro Obregón también se reportaron afectaciones importantes tras el desbordamiento de la presa Becerra, situación que generó encharcamientos y problemas de movilidad en calles y avenidas cercanas.

Además, usuarios en redes sociales compartieron imágenes de autos varados, corrientes de agua y vialidades anegadas, mientras equipos de emergencia realizaron labores de atención en distintos puntos de la ciudad.

Las lluvias se presentan previo al inicio formal de la temporada pluvial y del operativo Tlaloque 2026, estrategia que contempla acciones preventivas y de respuesta ante inundaciones y afectaciones por tormentas en la capital.