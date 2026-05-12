Fuertes lluvias activan alerta roja y generan afectaciones en Tlalpan y Álvaro Obregón, hoy 11 de mayo

Las intensas lluvias registradas la tarde de este 11 de mayo sorprendieron a la Ciudad de México y provocaron severas afectaciones en distintas alcaldías, apenas unos días antes del arranque oficial del Plan Tlaloque 2026 por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.
LEE ADEMÁS: Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad
Las precipitaciones estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y activaron la alerta roja en algunas zonas de la capital, principalmente en el sur y poniente de la ciudad como lo son las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan.
https://platform.twitter.com/widgets.js
Otro video de Picacho- Ajusco pic.twitter.com/euSR4EL7In— Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) May 12, 2026
Uno de los puntos más afectados fue la zona de Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde se registraron fuertes corrientes de agua e inundaciones bajo el puente de Periférico, complicando la circulación vehicular.
https://platform.twitter.com/widgets.js
Elementos de la policía rescataron al conductor de la pipa de gas que se quedó varada en el bajopuente de la carretera Picacho-Ajusco, en su cruce con Periférico Sur.— NMás (@nmas) May 12, 2026
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/754qWybzdA
En la alcaldía Álvaro Obregón también se reportaron afectaciones importantes tras el desbordamiento de la presa Becerra, situación que generó encharcamientos y problemas de movilidad en calles y avenidas cercanas.
Además, usuarios en redes sociales compartieron imágenes de autos varados, corrientes de agua y vialidades anegadas, mientras equipos de emergencia realizaron labores de atención en distintos puntos de la ciudad.
https://platform.twitter.com/widgets.js
#ÚltimaHora | Debido a las fuertes lluvias de esta noche, la Presa Becerra superó su límite máximo y se desbordó. #EnUnaHora con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/dSqO59bdMQ— N+ FORO (@nmasforo) May 12, 2026
Las lluvias se presentan previo al inicio formal de la temporada pluvial y del operativo Tlaloque 2026, estrategia que contempla acciones preventivas y de respuesta ante inundaciones y afectaciones por tormentas en la capital.