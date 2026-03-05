Afirmó que únicamente se registró la liberación de habitaciones debido a ajustes logísticos de algunas selecciones.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , rechazó las versiones que señalan supuestas cancelaciones masivas de reservaciones de cuartos de hotel rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y afirmó que la información difundida “no es la realidad, no hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial; es muy importante que lo sepamos y que lo tengamos de manera muy transparente”, sostuvo.

En entrevista, aseguró que se trató de una liberación de algunas habitaciones como parte de la planeación inicial que tenían algunas selecciones cuyos países creían que jugarían partidos en la Ciudad de México, pero que posteriormente ajustaron su logística.

“No es problema y que quede claro: no hay cancelaciones que tengamos; todo está prácticamente normal”, señaló, al precisar que se trata de información particular y no de un panorama general del sector, por lo que la coordinación de hoteles y la Cámara de Hoteles ofrecerán información más detallada al respecto.

Añadió que la difusión de versiones inexactas sólo genera dudas y sostuvo que “los rumores no ayudan; hay quien le interesa que a la Ciudad de México le vaya mal y esa información lo único que provoca es que la gente tenga dudas”.

Brugada Molina subrayó que la capital se mantiene como uno de los destinos turísticos más importantes para visitantes nacionales e internacionales, por lo que no existe preocupación en torno a la ocupación hotelera rumbo al torneo.

Asimismo, reiteró que las obras contempladas como parte de la preparación de la ciudad para la Copa Mundial estarán concluidas antes del inicio del torneo, como parte de un conjunto de acciones de mejoramiento urbano, hidráulico y de movilidad.

“La Ciudad de México está lista y preparada para recibir a los visitantes“, afirmó.

La mandataria capitalina destacó que la capital cuenta con experiencia en la organización de eventos internacionales de gran magnitud y recordó que será la cuarta ocasión en que la ciudad sea sede de la inauguración de una Copa del Mundo.

Señaló que cada año la Ciudad de México recibe eventos masivos con resultados exitosos y organización probada. Como ejemplo, mencionó el concierto de la cantante Shakira realizado el pasado domingo, que, insistió, mostró la capacidad logística y operativa de la ciudad para recibir a miles de personas.

“Aquí recibimos a todas y todos, a todas las culturas y naciones; somos una ciudad abierta y sin discriminación“, concluyó.