Brugada respalda a Sheinbaum y defiende soberanía ante señalamientos de EU contra funcionarios de Sinaloa

Tras acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México advirtió que México no acepta injerencias externas y exige respeto a sus decisiones internas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó el respaldo del gobierno capitalino a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defendió la soberanía nacional, en referencia a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otras ocho personas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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“Todo nuestro apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro respaldo desde la Ciudad de México, defensa de la soberanía nacional. No queremos injerencias internacionales. Queremos respeto a México, queremos legalidad“.

Lo anterior lo afirmó al término de la inauguración de la Utopía Azcapotzalco, donde advirtió que México debe ser respetado en sus decisiones internas y subrayó que los asuntos del país deben resolverse sin presiones externas.

Antes, Clara Brugada Molina encabezó la apertura de la Utopía Azcapotzalco, ubicada en el antiguo Deportivo Ceylán, en la colonia Euzkadi, como parte de la estrategia del gobierno capitalino para transformar el espacio público y ampliar el acceso a servicios de bienestar, cultura, deporte y cuidados.

La jefa de Gobierno explicó que estos espacios forman parte de un modelo de urbanismo social que busca llevar infraestructura y servicios integrales a distintas zonas de la ciudad, con la meta de construir 100 utopías.

El complejo cuenta con 30 mil metros cuadrados de intervención, con áreas deportivas como alberca semiolímpica, canchas y gimnasio; espacios culturales como auditorio y salones de arte; servicios de salud con consultorios, mastógrafo y laboratorio clínico; así como el Sistema Público de Cuidados, que incluye centro de atención infantil, casa de día para personas adultas mayores y lavandería popular.

Estos espacios están dirigidos a toda la población, con énfasis en niñas, niños y jóvenes, ofreciendo alternativas de desarrollo, formación y convivencia comunitaria, además de incorporar actividades educativas y tecnológicas como la escuela de robótica.