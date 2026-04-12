Brunetta lidera victoria de Tigres sobre Chivas y los regresa a puestos de Liguilla

El triunfo de Tigres sobre Chivas los coloca en sexto lugar, mientras Brunetta destacó como la figura del partido con dos goles.

Los Tigres UANL dieron un golpe de autoridad en el Clausura 2026 al imponerse con un contundente 4-1 sobre Chivas, resultado que los devuelve a la pelea por la Liguilla.

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El gran protagonista de la noche fue Juan Brunetta, quien firmó un doblete y lideró la ofensiva felina en un partido clave de la Jornada 14.

El encuentro arrancó con ritmo dinámico y llegadas en ambas áreas, incluso con polémica arbitral tras una jugada que pudo significar expulsión para los rojiblancos.

La ventaja llegó al minuto 16, cuando Brunetta aprovechó una recuperación ofensiva para empujar el balón al fondo de la red. Sin embargo, Chivas reaccionó rápidamente y logró el empate con un potente remate de Daniel Aguirre al 25’.

Antes del descanso, Tigres retomó el control con un cabezazo de Rodrigo Aguirre, quien marcó su primer gol con los felinos y puso el 2-1 al minuto 41.

Apenas iniciado el segundo tiempo, los locales ampliaron la diferencia con una jugada colectiva que terminó en gol de Ángel Correa tras asistencia de Brunetta.

Con el partido abierto, Tigres aprovechó los espacios y al minuto 79, Brunetta selló su gran actuación con el cuarto tanto, definiendo con precisión tras un contragolpe.

Con este resultado, Tigres escala al sexto lugar con 20 puntos, manteniéndose en zona de clasificación, mientras que Chivas, pese a la derrota, continúa como líder del torneo con 31 unidades.

El siguiente reto para los felinos será en la Concachampions, mientras que el conjunto rojiblanco buscará recomponer el camino en su próximo compromiso de Liga MX.