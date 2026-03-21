BTS regresa con todo: cuatro millones de copias vendidas en un día y un megaconcierto gratuito

BTS vendió cuatro millones de copias de ‘Arirang’ en su primer día y lidera iTunes en 88 países, incluyendo México, con su esperado regreso musical.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS, que este sábado celebra un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl, ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de ‘Arirang’, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno.

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El sello discográfico de la ‘boy band’, BigHit Music, informó que la cifra de ventas de ‘Arirang’ en el primer día supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, ‘Map of the Soul: 7’.

‘Arirang’ se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos de iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

The stage is set. 1 hour to go. BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG. March 21 8pm KST / 4am PT. LIVE worldwide exclusively on Netflix. #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/w5mJNcxowV — netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026

El disco, cuyo título alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional, se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde ‘Proof’ (2022).

BTS da este sábado su primer concierto desde 2022 en el corazón de la capital surcoreana, en un evento que se espera congregue a cientos de miles de fans frente al escenario erigido en la emblemática plaza de Gwanghwamun y sus alrededores.

El concierto, gratuito, arrancará a las 20:00 hora local (11:00 GMT) y será retransmitido en directo en todo el mundo por la plataforma Netflix.

El líder de la banda, RM, actuará con una escayola y movilidad reducida tras haber sufrido una lesión en el tobillo en un ensayo el jueves, informó BigHit.