Busca gobierno que me calle y la única forma es que me maten: Alejandro Moreno

POR RITA MAGAÑA

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que continuará con sus señalamientos por la falta de resultados del gobierno de Morena y su intención de destruir la democracia.

“Soy gente de compromiso, de voluntad, amo mi país, ni me van a asustar, ni me voy a echar para atrás, voy a defender la democracia, porque creo en las instituciones y las libertades, el gobierno busca que yo me calle, la única forma que me callen, es que me maten”, advirtió desde Ginebra, Suiza.

Aseguró que con los ataques en su contra, lo que busca el gobierno de Morena es callarlo, y no dejará de defender la democracia en México.

El dirigente nacional del PRI argumentó que “la única forma que me callen, es que me maten”, ya que continuará señalando la falta de resultados del gobierno de Morena y su intención de destruir la democracia.

Indicó que después de participar en una reunión de la Internacional Socialista (IS), junto con dirigentes de partidos de América Latina, Europa y Asia, para denunciar los ataques en su contra, así como con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, regresará a México.

Asimismo, el dirigente nacional del tricolor expuso que acudirá al Parlamento Europeo y congresos de otros países. “Vamos a hacer una campaña internacional para denunciar y que el mundo ponga los ojos en México”, expresó.

Denunció que, con los ataques en su contra, lo que Morena y el gobierno buscan es destruir a la coalición “Va por México” y, con ello, a la oposición.

“No podemos permitirlo y vamos a fortalecer la coalición Va por México”, aseveró.

Se trata, argumentó el líder nacional del tricolor, de que se sepa de viva voz cómo están amenazando, envolviendo en maniobras legales a los opositores.

“Esto inició cuando votamos la reforma eléctrica en contra. Quieren desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral, las instituciones, y no lo vamos a permitir”, añadió.

Afirmó que lo que hace la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con el fiscal Renato Sales Heredia, “es todo un show chafa”, además de que lo que han señalado en su contra “es una calumnia, una difamación, avalado por el gobierno de la República. Están empeñados en destruir a la oposición”.

Advirtió que con su actuación, la gobernadora afecta el debido proceso y se burla de la ley.