Busca Marina a dos embarcaciones con al menos nueve personas

Autoridades navales mantienen un operativo de localización en altamar tras la desaparición de dos embarcaciones pequeñas que perdieron comunicación luego de ser monitoreadas por la Marina

La Secretaría de Marina activó un operativo de búsqueda en altamar tras la desaparición de dos embarcaciones, que perdieron comunicación luego de ser monitoreadas por unidades navales.

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en una de las embarcaciones viajaban al menos nueve personas, mientras que el número total de tripulantes no ha sido precisado.

Un buque de la Marina dio seguimiento a varias unidades, incluyendo un navío de brigada internacional que llegó a su destino, así como dos embarcaciones menores que posteriormente perdieron contacto.

El último contacto ocurrió tras una comunicación directa con la Marina, sin incidentes reportados, antes de que se registrara la pérdida de señal.

Tras ello, se activó un protocolo de búsqueda y rescate, con despliegue de recursos navales para localizar a las embarcaciones y sus tripulantes.

El operativo se desarrolla en un contexto de operaciones marítimas internacionales y misiones humanitarias, donde influyen factores como condiciones de navegación y el tamaño de las embarcaciones.

La búsqueda en altamar continúa sin resultados confirmados, mientras autoridades evalúan ampliar el radio de rastreosegún las condiciones marítimas.