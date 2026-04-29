Busca México ser punta de lanza de la manufactura avanzada de EU y obtener 60,000 mdd en los próximos años: Ebrard

Ebrard busca posicionar a México como punta de lanza de la manufactura avanzada de EEUU para captar hasta 60,000 mdd en inversiones.

A pesar de que las exportaciones aumentaron 27%, según datos del INEGI, y de que la inversión extranjera “ha alcanzado récords altos”, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon reconoció que México tiene dificultades económicas, pero dejó clara la necesidad de que el país sea considerado por Estados Unidos en un siguiente nivel de la “manufactura avanzada”.

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Ello es una ventaja que tiene México al poder producir aquí determinadas cosas para no depender de otras naciones, además de poder obtener alrededor de 60 mil millones de dólares en inversiones.

“Sería, yo creo que equivocado, decir que no tenemos cosas que resolver; si no ¿para qué estamos aquí? Pero sí estamos en un escenario favorable“, aseveró.

Señaló que el hecho de que se tengan conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre el T-MEC a partir del 26 de mayo no significa que no haya problemas. “Hay quien piensa que por que hay conversaciones, ya; no, no quiere decir eso. Pero hace un año se pensaba que no habría esas conversaciones“, recordó el funcionario durante la instalación del Comité Promotor de Inversiones de Nuevo León, en Monterrey.

Sostuvo que México está frente a “una muy grande oportunidad”, y que hoy ya no se habla “del océano que nos separa, sino de aquello que necesitamos en conjunto renovar“.

Ebrard explicó que se madura el concepto de “manufactura avanzada”, para que México y Estados Unidos no tengan que depender de países asiáticos, como ocurrió con los semiconductores durante la pandemia por Covid-19, los API que provienen de India, los KMS para la producción de medicamentos que tiene China, y los aminoácidos para producir cárnicos que provienen de Estados Unidos.

Estimó que entre México y Estados Unidos estarían importando unos 600 mil millones de dólares solo de China. “¿Cuánto es nuestra inversión extranjera récord? 41 mil millones de dólares. ¿Cuánto queremos tener de eso? El 10% nos parece muy comedido, muy conservador; el 11% duplicamos de inversión extranjera. Y la tecnología asociada con la inversión“, explicó.

Antes, el secretario presentó el Innovafest 2026 que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, durante el mes de mayo, en donde se busca fortalecer a los emprendedores y superar obstáculos como la búsqueda de capital y la falta de apoyo a los talentos.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García mencionó que la innovación está en el “ADN regio”, que ha servido para crear grandes empresas.