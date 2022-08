Busca Morena frenar llegada de Von Roerich a Jucopo

PATRICIA RAMÍREZ

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México advirtió que todavía está en duda que el panista Christian Von Roerich asuma la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del organismo legislativo, porque ese es un proceso todavía no terminado y además podría haber acciones legales que podrían inhabilitarlo.

📑 #Boletín | Presenta GP de Morena en @Congreso_CdMex agenda legislativa para próximo periodo ordinario. ➕ℹ️⬇️https://t.co/1EuFCJ5akJ pic.twitter.com/jZib6mcmgS — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) August 26, 2022

Luego de su reunión plenaria, la coordinadora de los morenistas, Martha Ávila Ventura, y la vicecoordinadora, Guadalupe Morales Rubio, advirtieron que ese partido hará valer su mayoría y sentenciaron que este legislador está involucrado en la corrupción inmobiliaria y ese tema está en proceso de investigación judicial, por lo que habrá que esperar a saber si hay alguna acción legal que lo inhabilite para ocupar ese cargo.

Aunque rechazaron si permitirán que el PAN ocupe esa posición, acotaron que el acuerdo aprobado el pasado martes en la sesión de la Jucopo tiene que ser convalidado por el pleno de los 66 diputados locales, donde Morena tiene mayoría, la cual harán valer.

Asimismo, las legisladoras de Morena subrayaron que entre las prioridades de su agenda legislativa está la creación de la comisión especial para investigar la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, que incluso se investiga si se ha extendido a otras alcaldías y al que calificaron como un verdadero cochinero.

El presidente de la mesa directiva, Héctor Díaz Polanco señaló que este es un proceso no concluido, porque tiene que pasar por un procedimiento legislativo que todavía no tiene desenlace aún. Martha Ávila precisó que se tiene que aprobar primero el acta de la sesión en la que se aprobó el acuerdo, lo cual no ha sucedido y por lo tanto el presidente de la Jucopo sigue siendo el priista Ernesto Alarcón.

Por lo que toca al cierre del Congreso el miércoles, por parte de integrantes de la Asamblea de Barrios, las legisladoras apuntaron que el PRD no puede deslindarse de este conflicto, pues la persona a la que acusan los morenistas, Raquel Almanza, es en realidad perredista, cercana a Héctor Serrano y se infiltró como consejera nacional, por lo que ya está en revisión ese caso por los órganos internos del partido.

Entre las prioridades de la agenda legislativa de Morena está además la aprobación para elevar a rango constitucional los programas Mi Beca para Empezar y la Escuela es Nuestra, así como los temas de seguridad y la definición del Presupuesto de Egresos para 2023.