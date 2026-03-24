Búsqueda de personas desaparecidas es prioridad para la Fiscalía de CDMX

La búsqueda de personas desaparecidas se mantiene como una de las prioridades para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con una estrategia que articula esfuerzos institucionales para mejorar la localización, identificación y atención a familiares, informó la fiscal general Bertha Alcalde Luján.

LEE ADEMÁS: ¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans?

Durante su informe mensual, la titular de la Fiscalía señaló que se trabaja de manera coordinada con la Comisión de Búsqueda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un modelo conjunto que busca fortalecer tanto las labores de búsqueda como los procesos de identificación de personas.

Explicó que uno de los ejes centrales es mejorar las diligencias iniciales, con el objetivo de acelerar la localización de personas reportadas como desaparecidas y avanzar en la identificación de cuerpos que permanecen sin ser reconocidos.

Destacó el desarrollo de un centro especializado que permita concentrar estos procesos, con la finalidad de evitar que los cuerpos permanezcan largos periodos sin identificar y garantizar condiciones adecuadas para su resguardo.

La fiscal señaló que actualmente los cuerpos de personas fallecidas no identificadas permanecen en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses durante el tiempo que tardan los procesos de identificación, lo que puede implicar periodos prolongados.

La propuesta es contar con un espacio específico que contemple inhumaciones individuales y mantenga la posibilidad de identificación posterior, preservando la información de cada caso y facilitando la localización de familiares.

Señaló que esta estrategia forma parte de un esquema integral que busca ordenar el proceso de atención a cuerpos no identificados, evitar su acumulación en instalaciones forenses y garantizar condiciones adecuadas mientras se concluyen las investigaciones.

Añadió que, de forma paralela, se trabaja en mejorar la calidad de las investigaciones desde el primer momento, fortalecer el cruce de información entre instituciones y agilizar los procesos periciales, con el objetivo de localizar a las personas desaparecidas o avanzar en la identificación de restos.

La fiscal capitalina subrayó que el objetivo es reducir rezagos y contar con una ruta más clara tanto para la búsqueda de personas como para el tratamiento de cuerpos no identificados en la ciudad.