Cae la mexicana Fernanda Contreras en primera fase

La potosina hace historia en Wimbledon

Es la tercera mexicana que juega singles en el certamen londinense; apunta ahora la mira a conseguir el anhelado pase al Abierto de los Estados Unidos

La tenista mexicana Fernanda Contreras Gómez, primera singlista en Wimbledon luego de 26 años, cayó 6-1 y 6-4 ante Magda Linette para quedar fuera del tercer Grand Slam del año.

La jugadora de 24 años de edad avanzó a Wimbledon, luego de sortear la fase clasificatoria, sin embargo fracasó en su intento por sumar un triunfo en el cuadro principal del certamen londinense, que se disputa sobre hierba.

Los nervios hicieron presa de la jugadora mexicana, que no pudo superar el primer parcial, cuando no habían pasado ni 25 minutos. La tenista, ingeniera de profesión, contabilizó 17 errores no forzados, con apenas tres golpes ganadores.

Paulatinamente, la jugadora mexicana comenzó a controlar los nervios y darle pelea a la rival.

Mantuvo la igualdad en el segundo parcial, sin conceder pelotas de rotura hasta que Linette, mucho más experimentada que ella, quebró su servicio en el noveno juego y sentenció con su saque al turno siguiente.

La jugadora mexicana, quien forma parte de la Academia Sánchez Vicario, ha tenido una gran campaña en la que se inclue su participación en el cuadro final del Abierto de Francia, conocido también como Roland Garros.

Tras haber jugado en el cuadro principal de Wimbledon, la mexicana enfocará sus baterías en conseguir el pase para singles en el último Grande de la campaña, el Abierto de los Estados Unidos.

Contreras Gómez se convirtió en la primera mexicana en jugar en Wimbledon desde que lo hiciera Angélica Gavaldón en 1995. Y lo consiguió con el valor añadido de estar sola en el torneo, sin lujos de entrenadores ni preparadores físicos y con una historia detrás que incluye la superación de una carrera de ingeniería y la publicación futura de una novela.

La falta de recursos llevó a Contreras Gómez a presentarse en Wimbledon sin entrenador de renombre, algo inusual en el máximo nivel. Solo le acompañó estos días su hermana, quien vive en el viejo continente y tuvo la posibilidad de desplazarse a Londres.