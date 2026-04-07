Caen 62 generadores de violencia y desarticulan 39 células criminales en CDMX

SSC y Fiscalía capitalina reportan 9,916 detenidos por delitos de alto impacto desde octubre de 2024, incluidos miembros de La Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Familia Michoacana, Los Zetas y Los Mal Portados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informaron que, entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2026, fueron detenidas 9 mil 916 personas por delitos de alto impacto, entre ellas mil 115 presuntos integrantes de grupos delictivos, lo que permitió la desarticulación de 39 células criminales.

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Además, durante ese periodo fueron capturados 62 objetivos prioritarios generadores de violencia vinculados con organizaciones como La Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Familia Michoacana, Los Faraones, Los Mal Portados y Los Zetas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, en conferencia de prensa aseguró que sólo durante marzo se concretaron detenciones de integrantes de la Fuerza Anti Unión, La Unión Tepito y una célula de Los Mal Portados.

Entre las capturas relevantes se encuentra la de Daniel “N”, alias “El Donas”, identificado como presunto sicario de la Fuerza Anti Unión.

También fue detenido Ronning “N”, alias “El Rony”, señalado como presunto integrante de una célula delictiva con operaciones internacionales y relacionado con un robo de alto impacto a casa habitación.

En el caso de La Unión Tepito, las autoridades informaron la captura de Angélica “N” y Rommel “N”, conocidos como “La Guasona” y “El Romi”, respectivamente, ambos señalados como integrantes de ese grupo criminal.

#InformeDeSeguridad | Esta mañana, con la Jefa de Gobierno y el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz del @GobCDMX, informé los resultados obtenidos en el mes de marzo por la @SSC_CDMX. Destacamos la detención de 62 objetivos prioritarios generadores de violencia, la… pic.twitter.com/qRuQ9zikHf — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 6, 2026

Vázquez Camacho informó que también fueron capturados Eric “N”, alias “La Besucona”, identificado como generador de violencia en la alcaldía Iztapalapa, y Adrián Michel “N”, alias “Terry”, señalado como líder de una célula de Los Mal Portados.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, la corporación aseguró más de mil 650 kilogramos de mariguana, 213 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y más de 115 kilogramos de cristal.

Añadió que en ese mismo lapso fueron decomisadas más de 2 mil armas de fuego, 193 cargadores y 9 mil 622 cartuchos, además de 388 mil pesos en efectivo.

#InformeDeSeguridad | Esta mañana, con la Jefa de Gobierno y el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz del @GobCDMX, informé los resultados obtenidos en el mes de marzo por la @SSC_CDMX. Destacamos la detención de 62 objetivos prioritarios generadores de violencia, la… pic.twitter.com/qRuQ9zikHf — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 6, 2026

Pablo Vázquez Camacho precisó que también fueron asegurados 5 mil 680 vehículos, 610 vehículos semicompletos, 495 motocicletas desvalijadas y más de 18 mil toneladas de autopartes.

El secretario de Seguridad Ciudadana indicó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2026 fueron cumplimentadas 227 órdenes de aprehensión y reaprehensión.

Respecto al combate a la extorsión, señaló que, de enero de 2025 al 31 de marzo de 2026, fueron detenidas 335 personas: 310 por extorsión y 25 por tentativa de ese delito.

Indicó que sólo durante marzo se concretaron 22 detenciones relacionadas con extorsión en las alcaldías Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco e Iztapalapa, además de una acción realizada en Chalco, Estado de México, en coordinación con autoridades de esa entidad.

Entre las acciones relevantes reportadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho destacó que el 8 de marzo, en Gustavo A. Madero, fueron detenidas tres personas de nacionalidad extranjera por narcomenudeo, presuntamente vinculadas con un grupo dedicado al robo a casa habitación mediante fraude bajo el método conocido como “La Patrona”.

Asimismo, informó que el 31 de marzo, en la alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Administración y Finanzas decomisaron 79 toneladas de mercancía extranjera de procedencia no acreditada.

Por su parte, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, al asegurar que la disminución de delitos de alto impacto también ha estado acompañada de un aumento en las órdenes de aprehensión cumplimentadas.

La fiscal informó que entre enero y marzo de 2026 las órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto aumentaron 8.4 por ciento respecto del mismo periodo de 2025 y 77.7 por ciento frente a 2019.

Destacó además la detención de Ángel “N”, alias “El Chaparro”, identificado como integrante de la Familia Michoacana y vinculado con un quíntuple homicidio cometido en la alcaldía Tláhuac.

También informó sobre la captura de Vicente “N”, alias “El Vivi”, Naomi “N” y Allison “N”, presuntos integrantes de La Unión Tepito, así como de Misael “N” y David “N”, señalados como miembros de Los Faraones, grupo relacionado con narcomenudeo y robo a usuarios de cajeros automáticos.

La fiscal agregó que, en coordinación con autoridades del estado de Veracruz, fue detenido José “N”, alias “El Casetero”, presunto integrante de Los Zetas.

Entre otros casos relevantes, la Fiscal de la Ciudad de México mencionó la detención de Edwin “N”, acusado de feminicidio tras presuntamente privar de la vida a su madre y lesionar a su hermano en la alcaldía Iztapalapa. También informó sobre la captura de Víctor “N”, señalado por el robo de siete vehículos de alta gama en una agencia automotriz de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Alcalde Luján añadió que fue detenida Deyda “N”, presunta integrante de una organización dedicada a extorsionar a trabajadoras del hogar mediante el esquema conocido como “La Patrona”, en el que los responsables simulan emergencias legales o financieras para obligarlas a entregar dinero y objetos de valor.

La fiscal explicó que esa red operaba desde un penal en Jalisco, desde donde se realizaban las llamadas telefónicas, mientras que células locales acudían a los domicilios para recoger joyas, dinero y otros objetos de valor.

Informó además que, durante marzo de 2026, la Fiscalía General de Justicia obtuvo 581 sentencias, de las cuales 528 fueron condenatorias y 53 absolutorias.

La fiscal sostuvo que esos resultados reflejan el fortalecimiento de las capacidades de investigación y litigación de la institución.