Consulta la fecha del pago de mayo 2026 de la Pensión IMSS e ISSSTE y revisa el calendario completo de pagos anual para pensionados en México

La Pensión IMSS e ISSSTE es un apoyo económico mensual destinado a personas jubiladas o pensionadas en México. Este ingreso está protegido por la ley y busca otorgar un monto similar al salario que recibían durante su vida laboral activa, como parte de sus derechos adquiridos.

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¿Qué es la pensión y cómo se integra?

La pensión es un soporte financiero para el retiro, diseñado para garantizar estabilidad económica a los trabajadores al finalizar su vida laboral.

Este recurso se forma a partir de las aportaciones obligatorias y voluntarias realizadas mientras el trabajador estuvo afiliado al IMSS o al ISSSTE bajo la Ley Federal del Trabajo.

Fecha de pago de la Pensión IMSS en mayo 2026

Para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago correspondiente al periodo de mayo 2026 se realizará el lunes 4 de mayo de 2026. Este depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada por los beneficiarios.

El IMSS establece pagos mensuales durante todo el año, quedando el calendario de la siguiente manera:

Pago 1: 2 de enero 2026

2 de enero 2026 Pago 2: 3 de febrero 2026

3 de febrero 2026 Pago 3: 2 de marzo 2026

2 de marzo 2026 Pago 4: 1 de abril 2026

1 de abril 2026 Pago 5: 4 de mayo 2026

4 de mayo 2026 Pago 6: 1 de junio 2026

1 de junio 2026 Pago 7: 1 de julio 2026

1 de julio 2026 Pago 8: 3 de agosto 2026

3 de agosto 2026 Pago 9: 1 de septiembre 2026

1 de septiembre 2026 Pago 10: 2 de octubre 2026

2 de octubre 2026 Pago 11: 2 de noviembre 2026

2 de noviembre 2026 Pago 12: 1 de diciembre 2026

Fecha de pago de la Pensión ISSSTE en mayo 2026

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el pago correspondiente a mayo 2026 se adelantará y será depositado el miércoles 29 de abril de 2026 para todos los pensionados.

El ISSSTE también mantiene un esquema mensual de pagos durante todo el año:

Enero: 2 de enero 2026

2 de enero 2026 Febrero: 30 de enero 2026

30 de enero 2026 Marzo: 27 de febrero 2026

27 de febrero 2026 Abril: 27 de marzo 2026

27 de marzo 2026 Mayo: 29 de abril 2026

29 de abril 2026 Junio: 29 de mayo 2026

29 de mayo 2026 Julio: 29 de junio 2026

29 de junio 2026 Agosto: 30 de julio 2026

30 de julio 2026 Septiembre: 28 de agosto 2026

28 de agosto 2026 Octubre: 30 de septiembre 2026

30 de septiembre 2026 Noviembre: 29 de octubre 2026

29 de octubre 2026 Diciembre: 27 de noviembre 2026

Atención y dudas sobre la pensión ISSSTE

En caso de dudas sobre depósitos o trámites, los pensionados pueden comunicarse al 55 50 62 05 55 o escribir a los correos oficiales atención@pensionissste.gob.mx y atencioncomercial@pensionissste.gob.mx, donde se brinda orientación sobre pagos y servicios.