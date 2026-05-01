Califican como productivo este periodo ordinario de sesiones

Se logró consolidar una agenda orientada a generar más oportunidades, empleo y mejores condiciones de vida para los mexicanos: Haces

Al cierre de este periodo legislativo en la Cámara de Diputados, el diputado Pedro Haces aseguró que se logró consolidar una agenda orientada a generar más oportunidades, más empleo y mejores condiciones de vida para las y los mexicanos.

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“Aquí no se trata solo de presentar iniciativas, sino de construir soluciones que impacten en la vida de las personas. México necesita resultados, no solo debate“, sentenció.

El legislador de Morena precisó que durante el periodo que concluyó se llevaron a cabo 92 sesiones, se presentaron más de 2 mil 800 iniciativas, se recibieron 71 minutas, se aprobaron 117 dictámenes y se registraron más de 3 mil 267 participaciones en tribuna, reflejando una intensa actividad legislativa.

Sin embargo, para Haces Barba, el reto no está en el volumen, sino en la dirección del trabajo legislativo. Desde la tribuna, impulsó una agenda centrada en la construcción de un nuevo modelo laboral en México, caracterizado por condiciones más justas, mejores niveles salariales y un equilibrio entre productividad y bienestar.

Promovió temas clave como la implementación de la jornada laboral de 40 horas, la defensa del presupuesto y reformas en materia de vivienda, salarios y condiciones de trabajo.

Para el legislador, avanzar hacia este nuevo modelo implica entender que la productividad y los derechos laborales no son opuestos, sino complementarios.

Subrayó que el trabajo legislativo de México también tiene una dimensión internacional, donde la diplomacia parlamentaria juega un papel clave para fortalecer las relaciones del país con otras naciones en materia económica, comercial y cultural.

Destacó que la integración de México en espacios como el T-MEC y su participación activa en la relación con América del Norte representan oportunidades para generar mejores condiciones tanto dentro como fuera del país, incluyendo para trabajadores mexicanos en el extranjero.

Recordó que en la Cámara de Diputados se creó la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, con el objetivo de dar seguimiento puntual a los avances, retos y oportunidades del tratado en beneficio del país.

“Legislar no es hablar. Es ayudar a que las cosas funcionen mejor y a que la vida de las personas sea realmente distinta“, concluyó.