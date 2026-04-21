Integrantes de la Policía y peritos forenses resguardan la zona donde se registró un ataque con arma de fuego en Teotihuacán. | EFE

La canciller de Canadá, Anita Anand, confirmó la muerte de una ciudadana canadiense y otra persona herida tras un tiroteo en Teotihuacán

La canciller de Canadá, Anita Anand, confirmó este lunes la muerte de una ciudadana canadiense y otra persona herida tras el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán , Estado de México. El ataque ocurrió en un área turística con presencia de visitantes internacionales.

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La funcionaria indicó que el gobierno canadiense activó protocolos de asistencia consular para atender a las personas afectadas. Señaló que funcionarios de Asuntos Globales mantienen comunicación directa con familiares y autoridades mexicanas para dar seguimiento al caso.

“Como resultado de un horrendo acto de violencia armada, un canadiense fue asesinado y otro herido en Teotihuacán, México”, publicó en sus redes y añadió: “Mis pensamientos están con su familia y seres queridos”.

As a result of a horrific act of gun violence, a Canadian was killed and another wounded in Teotihuacán, Mexico. My thoughts are with their family and loved ones, and Global Affairs consular officials are in touch to provide assistance. Thank you to my counterpart, Minister… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 20, 2026

La canciller destacó la coordinación bilateral en la atención del ataque. Indicó que autoridades mexicanas establecieron contacto inmediato con la representación canadiense y facilitaron la comunicación institucional tras el tiroteo en el sitio arqueológico.

En su mensaje, Anand reconoció la respuesta de la cancillería mexicana y agradeció la interlocución directa con su contraparte. Señaló que el contacto cercano permitió activar mecanismos de asistencia y seguimiento consular tras el ataque.

El caso permanece en seguimiento por autoridades de ambos países. La cancillería canadiense informó que continuará el acompañamiento a las víctimas y sus familias mientras avanzan las investigaciones sobre el tiroteo en Teotihuacán.