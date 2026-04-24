La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan confió que, con los nuevos integrantes del Consejo General que acaban de ingresar, existan los ánimos para generar los consensos que, desde hace varios años no se han podido tener al interior de la Junta General Ejecutiva que desde 2023 “está dinamitada”.

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Reiteró que no está de acuerdo que la presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei Zavala tenga la atribución “casi presidencialista o plenipotenciaria” para determinar todos los nombramientos de todas las direcciones ejecutivas, nombramientos y remociones.

Es más, señaló que hasta la fecha, no sabe quién es el director ejecutivo de administración, mientras que “al de Comunicación Social me lo he topado un par de veces por ahí, pero nunca han ido a mi oficina a plantearme un tema, a presentarse, no conozco el currículo“.

Apenas este miércoles 22 de abril, Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López tomaron protesta en el INE, como los nuevos consejeros que estarán en ese cargo hasta el 21 de abril de 2035, cuestionados por su posible cercanía con Morena, el PT y el Partido Verde.

Humphrey Jordan estimó que, independientemente de cómo fueron electos los nuevos consejeros, “que no está en mi posibilidad juzgar el procedimiento ni el proceso”, consideró que finalmente “se tuvo que llegar a una negociación entre partidos políticos, lograr consensos, esas mayorías para generar acuerdos para que puedan estar ahí las y los consejeros”, y lo importante ahora, destacó, “es ya tener un órgano completo“.

“Y creo que esto ya habla de que en poco tiempo vamos a recuperar esta normalidad institucional que es muy necesaria para ahorita. Estamos en proceso electoral de Coahuila y lo que viene, también es ya seguir con los trabajos respecto del proceso electoral 2026-2027“, señaló la consejera Humphrey.

En el Palacio Postal, se le cuestionó de cómo se podrá proteger la independencia del INE, a lo que señaló que ello se da “con nuestro actuar, con siempre exponer por qué se vota a favor o en contra de determinada situación. Y creo que eso nos va a permitir avalar que se actúa con independencia, con autonomía, con imparcialidad“, señaló.