Carlos Acevedo defendió a jugadores del Tri tras ultimátum de Aguirre: “Solo seguimos órdenes”

El arquero de Santos peleará con Guillermo Ochoa el puesto de segundo arquero en el Mundial por detrás de Raúl Rangel

Carlos Acevedo vive a plenitud y goza la concentración premundialista con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), si bien reconoció que su inicio fue turbulento por el encontronazo entre directivos y el ultimátum de Javier Aguirre hacia los jugadores.

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Este viernes, previo a la segunda práctica del Tri en las instalaciones al sur de la Ciudad de México, el arquero lagunero desmarcó y defendió a sus compañeros de lo sucedido, sobre todo en el respecto de que el “Vasco” los amenazó con que si no llegaban antes de las 20:00 horas del miércoles, estarían fuera del Mundial.

“Fue un tema en el que nosotros no tenemos nada que ver, nosotros recibimos órdenes tanto del club como de la Selección Nacional; todos llegamos justo a tiempo”, dijo Acevedo.

La situación se tensó debido a que Amaury Vergara, dueño de Chivas, retiró a sus jugadores del Tri luego de que la FMF prestara indebidamente al Toluca a Alexis Vega y Jesús Gallardo para la Concachampions, medida que tuvo que revertirse. “Tanto los jugadores de Chivas como Toluca estuvieron aquí con nosotros y ahorita están a las órdenes también de Javier”, agregó.

“Larga concentración no es un sacrificio sino privilegio” Sobre los casi 40 días de encierro antes de la inauguración el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, Acevedo fue tajante:

“Yo no lo veo como un sacrificio. Al contrario es una bendición, un orgullo poder estar aquí; el poder conocer aún más a tus compañeros, estar con el cuerpo técnico literalmente 24/7. Hoy como Selección necesitamos llenarnos de cosas positivas”.

“Vengo a ser el portero 1 del Tri” En cuanto al plano deportivo, si bien se sabe que el titular es Raúl Rangel, Acevedo peleará con Guillermo Ochoa por un lugar, aunque su meta es clara:

“Busco ser el 1, no está en nuestra cabeza el 2 o el 3; es esa competencia, pero que Javier decida. Ser seleccionado nacional es lo mejor para nosotros. Estar dentro de esa lista es genial, en nuestra cabeza está el orgullo de estar en la Selección Nacional”.